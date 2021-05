Navarro y Praviano quieren otro paso por la permanencia Reciben en Tabiella y Santa Catalina a Siero y Valdesoto, dos equipos ya descendidos, por lo que se espera el triunfo Nico Pandiani. / MARIETA NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Domingo, 16 mayo 2021, 05:14

Las emociones fuertes de la jornada en Tercera se vivirán en el Suárez Puerta y en San José, pero en otros campos también se esperan partidos con mucho en juego, nada menos que la permanencia o el descenso, según los casos. Con el Stadium en turno de descanso, Navarro y Praviano quieren dar este mediodía, ante dos rivales que ya están sentenciados, otro paso para acercarse al objetivo o dejarlo zanjado en esta jornada en la que los cuatro partidos se juegan a las 12.

En la primera tesitura está el Navarro, que recibe en Tabiella al Siero. Con tres victorias y dos empates en esta fase de permanencia, el equipo de Valliniello lo tiene muy cerca: «El equipo, salvo en el partido de Noreña, ha estado a muy buen nivel y tenemos mucha confianza, pero esto no se ha terminado», destaca Héctor Suárez, técnico azulgrana, que no quiere relajación por la presencia de un rival ya descendido: «No podemos bajar la intensidad, hay que afrontar el partido con la máxima seriedad». Tiene las bajas de Cuesta y San Eloy, lesionados, y la de Labrado por la comunión de su hija, mientras Nico Pandiani regresa tras perderse la cita anterior.

El Praviano podría celebrar la permanencia hoy mismo si gana al Valdesoto, que no tiene ya opciones de salvarse, y el Condal no suma los tres puntos en Oviedo ante un Vallobín que necesita el triunfo para no bajar hoy. Manolo Fernández no se fía de su visitante en Santa Catalina y espera «que los chavales tengan un buen día». El técnico praviano tiene las bajas de Jaden y Nacho, mientras espera contar con Dylan y Nouri, con molestias musculares.

El Mosconia-Colunga completa la séptima jornada.