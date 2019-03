El Navarro recupera el liderato Guille, del Navarro, pugna por un balón con el 'Pichichi' de la categoría, el ariete del Tineo, Chus. / OMAR ANTUÑA El equipo avilesino tira de eficacia para superar al Tineo en un partido igualado entre dos equipos de la zona noble JOSÉ LUIS VALLINIELLO. Lunes, 25 marzo 2019, 02:28

El Navarro se llevó tres puntos de oro ante la visita del Tineo (2-0), uno de los mejores equipos de la categoría y, como los azulgrana, candidatos al ascenso en este tramo final del curso. Tres puntos que, merced a los empates de Vallobín y Titánico, han aupado de nuevo a los de Valliniello al primer puesto de la tabla clasificatoria, y eso que ayer no pudieron contar con dos de sus jugadores más importantes, Ramón y Roscales.

2 NAVARRO 0 TINEO Navarro: Carlos; Sevares, Edrosa, Rubén Alonso, Santi; Albertín, Adri; Guille (Hugo, min. 86), Manu Rionda (Rubo, min. 76), Gianca (Álex, min. 68); y Nuño. Tineo: Víctor; Omar, Marcos Suárez, Darío, Gayo; Richard; Manu (Navelgas, min. 61), Juanín, Mimi (Jesús, min. 86), Orduan (Lora, min. 61); y Chus. Goles: 1-0: min. 35, Víctor, en propia puerta. 2-0: min. 68, Santi. Árbitro: Agoultim Boumater (Oviedo). Amonestó a Sevares y Nuño; y a Marcos Suárez, Juanín y Mimi. Incidencias: unos 135 espectadores en el campo de Tabiella.

El encuentro comenzó con ritmo y ocasiones para ambos equipos. Nuño probó fortuna con un disparo raso por los locales, mientras que el Tineo tuvo su opción de marcar con un lanzamiento lejano de Juanín al que respondió bien Carlos. Sin embargo, el primer tanto del encuentro llegaría en una acción desafortunada del meta visitante.

Darío cedía el balón a su portero Víctor con un pase raso y, cuando el guardameta se dispuso a golpear en largo, el balón le botó delante y apenas consiguió impactar con el balón, que se acabó colando en su propia portería, poniendo por delante al equipo de Héctor Suárez, a quien el partido se le ponía muy de cara.

El guión del encuentro no varió en la segunda parte, con los do sequipos muy bien plantados sobre el terreno de juego y sin conceder ocasiones. Después de que el colegiado no le señalase un posible penalti, Santi haría el segundo tanto del encuentro para los locales a veinte minutos del final, ejecutando de forma magistral una falta al borde del área con su pierna izquierda. La víctima de la infracción había sido Nuño, muy activo durante todo el encuentro.

Con el resultado a favor, el Navarro replegó filas y el Tineo pasó a dominar el balón, con los locales intentando cazar alguna contra para sentenciar. El 'Pichichi' de la categoría Chus y Juanín tuvieron en sus botas las más claras, pero el marcador no se iba a mover y el Navarro es nuevo líder de una categoría que está más que igualada, tanto en la lucha por el ascenso como en la lucha por la permanencia. Quedan ocho partidos y no está nada decidido todavía.