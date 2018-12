PRIMERA REGIONAL Navidad de récord para el Gozón Fonso, central del Bosco, avanza con el balón en el partido frente al Narcea. / OMAR ANTUÑA SANTY MENOR AVILÉS. Miércoles, 26 diciembre 2018, 00:09

Ni el vecino más optimista de Luanco hubiese imaginado en agosto que el Gozón iba a irse de vacaciones navideñas en la segunda posición de la tabla, con ocho puntos de ventaja con respecto al cuarto clasificado. Después del importante cambio de rumbo en verano tras la salida del técnico Juan Carlos Cortina y de pesos pesados de la plantilla de la talla de Arroyabe, Yari, Ramón, Chema o Juan Orselli; José Paz regresó al club para reunir a futbolistas de la zona y luchar por la permanencia.

Sin embargo, la realidad está superando a la ficción y el Gozón está haciendo historia, con una primera vuelta de récord. José Paz ha armado un grupo muy trabajador con la moral por las nubes y los números son irrefutables. El Gozón venció el pasado fin de semana al Luarca (3-1), el presupuesto más alto del grupo junto al del Real Tapia y se ha situado segundo, a cinco puntos del Llaranes y con trece victorias en los dieciocho partidos disputados.

También ha cerrado a gran nivel el año, aunque no es una sorpresa, el líder Llaranes, que se impuso al colista Castros (5-0) y mantiene su espectacular ritmo, con sólo una derrota en esta primera vuelta de la competición, con 50 goles a favor y sólo 12 en contra. El equipo de Jorge del Bosque es el principal candidato al ascenso directo después de varios años rozándolo y plantilla tiene para ello.

Un escalón por debajo está el Muros, que ha corregido definitivamente su mal arranque de temporada y ya está a un punto del 'play off' que marca el Luarca. Los de Marcos Menéndez vencieron a domicilio al Astur Vegadense con un tanto del 'Pichichi' Diego y afrontarán el nuevo año con las opciones intactas de luchar por el ascenso .

La racha del Podes, por su parte, no es nada positiva. Los de Jorge Botas llegaron a acariciar los puestos de 'play off' hace un mes, pero una serie de malos resultados, el último una derrota en Trevías por 3-1, han dejado al conjunto gozoniego a seis puntos de la zona de premio. Sin duda, un mal final de año que los de Botas esperan 'arreglar' en el inicio de 2019.

El Hispano, que no pudo pasar el empate a cero en su visita a La Caridad, no ha terminado de salir del pozo y se encuentra a seis puntos del descenso, un objetivo por debajo del esperado y que provocó la dimisión de Arias, con Duque como sustituto. La plantilla del Hispano ilusionó a la parroquia de Piedras Blancas en pretemporada, pero por unos motivos u otros el equipo no ha acabado de ser regular.

De más a menos ha ido el Bosco, que espera que el regreso de su eterno capitán Vior le pueda dar aire fresco al equipo. De momento, los colegiales están a tres puntos del descenso, o lo que es lo mismo, del Miranda, que consiguió una victoria crucial en La Fresneda (0-1) y luchará hasta el final para salvarse.