La jugadora del Sporting Femenino B Noelia Fernández ha sido convocada para participar en una serie de entrenamientos con la Selección Española sub 17, que se llevarán a cabo en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) del 24 al 26 de septiembre. La joven rojiblanca, que ya fue citada en varias ocasiones anteriores con la sub 16, se pondrá a las órdenes de la entrenadora asturiana Toña Is.