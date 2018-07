TERCERA DIVISIÓN «El objetivo del Marino ha de ser ganar la Liga y ascender a Segunda División B» Luis Gallego, con Álvaro García y Rubén Suárez. / CLUB MARINO Álvaro García y Rubén Suárez se presentan en Miramar con mucha ambición y ganas de ayudar «en todo lo posible» al equipo S. MENOR AVILÉS. Miércoles, 18 julio 2018, 00:11

La secretaría de prensa de Miramar echaba ayer humo. Hasta dos presentaciones tuvieron lugar en la misma mañana: la del delantero Álvaro García y la del nuevo segundo entrenador, Rubén Suárez. Comenzando por el futbolista procedente del Langreo, reconoció que «aunque desde que acabó la Liga me llamaron bastantes equipos, estuve un buen rato hablando con Oli y me convenció. Me contó el proyecto, su manera de entrenar, de jugar, de llevar el vestuario... todo sumó y gente que conozco que está o ha estado aquí me dice que es un sitio espectacular para seguir creciendo».

En cuanto a los objetivos de la temporada, el gijonés, llanisco de adopción, explicaba que «Oli me ha dicho que este es un club que tiene que aspirar a todo. Liga, Copa, ascenso a Segunda B... El año pasado hicieron una buena campaña y este año ojalá podamos superarla y conseguir el salto de categoría».

El ariete pasó revista a su situación física, pues se encuentra en el tramo final de la recuperación de una rotura del cruzado. «Vengo de una lesión importante y llevo seis meses lesionado, pero bueno, la rodilla está bien, estable, que es lo importante, y dentro de un mes-mes y medio podré empezar a entrenar. Hasta entonces, vendré todas las mañanas para entrenarme con Nacho -López, preparador físico- y Diego -Artime, fisioterapeuta-».

Por otra parte, también fue presentado Rubén Suárez, exjugador del club que viene a sustituir a Manel como segundo entrenador junto a Oli Álvarez. «Vengo con la intención de aportar mi experiencia y ayudar a los jugadores. Coincidí en el vestuario con Guaya y con Pantiga y la verdad es que con 'Panti' me une una gran amistad».

Suárez llega de ser ayudante de Manolo Simón en el Llanes. «Tanto nosotros como Oli somos grandes amigos, los tres, y la decisión se tomó en común. Simón me animó y no lo dude. Conozco bien al Marino y ojalá podamos hacer un buen equipo y cumplir los objetivos».