Derbi Real Oviedo - Sporting: Obligado a reinventarse Juan Antonio Anquela, pensativo mientras dirige a sus hombres. Anquela reconoce que se encuentra en el peor momento, pero mantiene la calma gracias a su experiencia | Inmerso en la búsqueda de soluciones, asume que se le cuestione como una parte más del juego al que están sujetos los entrenadores de fútbol

Juan Antonio Anquela no ocultó la pasada semana que está ante su peor momento desde que se hizo cargo del banquillo azul. El motivo, como siempre en el caso de los entrenadores, es que los resultados no están siendo los esperados y la imagen del Real Oviedo no es la que se espera de un equipo dirigido por Anquela. El técnico entiende que pueda estar cuestionado como una parte más del fútbol, en el que tiene experiencia y una larga trayectoria.

El jienense llegó la pasada temporada al banquillo del conjunto azul casi por aclamación popular. Pocas veces la contratación de un técnico, más en el caso del Real Oviedo, concitó tanta aprobación por parte de todos los sectores del oviedismo. El comienzo del equipo azul la pasada temporada tampoco fue un camino de rosas, pero el técnico dio con la tecla pronto. Renunció al 4-4-2 que tenía como dibujo de cabecera y mudó a una defensa de tres centrales, con carrileros, que hizo que el equipo comenzara a encadenar buenos resultados y a asomarse a la zona alta de la tabla.

El mensaje de Anquela es claro y fácil de entender. Palabras como intensidad y competir asoman en cada una de sus comparecencias ante los medios. La igualdad de la competición y el hecho de que el desenlace hay que esperarlo en «el último minuto del último partido» funcionó la pasada campaña, aunque al final el Oviedo se quedó fuera del 'play off' por la diferencia de goles.

El equipo de la pasada temporada no era el que el técnico hubiera querido, pero las exigencias del mercado de Segunda, con la inflación de las ayudas al descenso, hizo que se acudiera al extranjero en busca de jugadores que finalmente no se adaptaron a lo que de ellos se esperaba. El entrenador azul dijo en más de una ocasión que quería jugadores que le entendieran cuando les hablaba, lo que no siempre fue así en el pasado curso.

No obstante, Anquela logró quedarse a las puertas del 'play off', el equipo era reconocible y eso le valió la renovación nada más finalizar la temporada. Desde entonces se puso a trabajar con los responsables de la parcela deportiva en la confección de la plantilla. El primer objetivo marcado era el de contar con un plantel corto, para completarlo con jugadores del filial. Eso tenía además otro objetivo: que todos los futbolistas se sintieran importantes y supieran que iban a tener la oportunidad de ser útiles a lo largo de la competición.

El Real Oviedo mantuvo el once tipo del curso pasado y lo reforzó con jugadores de la categoría como Tejera y Joselu, a los que se sumaron otros con menos experiencia en Segunda como Boateng, llegado de Segunda B, y Javi Muñoz, que se había estrenado en el fútbol profesional en el Lorca. También hubo otras apuestas más arriesgadas como el internacional panameño Bárcenas e Ibrahima, que llegó de Rumanía tras unos años en Rusia.

La apuesta del equipo parecía que iba encaminada a tener más el balón, pero eso en Segunda no es garantía de victorias. Además, el Real Oviedo falla en lo que en el curso anterior fueron sus puntos fuertes, como era el balón parado. Las urgencias comienzan a asomar y solo se calman con resultados, siendo menos trascendente el juego entonces.

El partido de esta noche será una de las claves para que el camino se enderece o se vuelva más cuesta arriba, ya que puede significar que el Oviedo pueda mirar hacia arriba o, por el contrario, comience a ver cerca a los de abajo.