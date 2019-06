FÚTBOL FEMENINO «Tenemos los octavos a 90 minutos y lucharemos por conseguirlo» Lucía García. / EFE La allerana Lucía García afirma que España está enfocada en su «tercer gran examen» y asegura que «si puedes soñarlo, puedes lograrlo» I. ÁLVAREZ GIJÓN. Domingo, 16 junio 2019, 01:27

Ubicada en la segunda plaza del grupo tras dos jornadas, la Selección Española defenderá mañana en el pulso ante China en Le Havre (18 horas) esa posición de privilegio para poder hacer historia y estrenarse en las eliminatorias. «Tenemos los octavos de final a 90 minutos y lucharemos por conseguirlo», proclamó ayer la asturiana Lucía García en el diario del Mundial, donde confesó que las jugadoras están enfocadas en su «tercer gran examen» en la máxima competición internacional.

«Si puedes soñarlo, puedes lograrlo», afirmó la delantera allerana, encargada de revolucionar el curso del encuentro durante el estreno ante Sudáfrica, en el que dejó su impronta goleadora. Si la joven atacante del Athletic ha sido el revulsivo empleado por Jorge Vilda para dinamizar la parcela ofensiva tras el descanso de los dos duelos disputados hasta la fecha, Virginia Torrecilla es una de las gratas sorpresas de la Selección Española en el torneo.

La mallorquina no estaba entre las teóricas titulares antes del inicio, pero se ha erigido en el auténtico corazón del equipo. Pulida físicamente en el exigente fútbol francés, pues milita en el Montpellier galo desde 2015, un espectacular despliegue en la medular la ha convertido en un pilar indiscutible. «Jugar en Francia me ha ayudado mucho, son una de las grandes potencias mundiales. Son futbolistas más físicas, no es que entrenen más, es que son así. Al final, te tienes que amoldar a ello», explica Virginia, que dejó el Barça después de conquistar tres Ligas y dos Copas de la Reina en tres temporadas y que lleva ya cuatro campañas en el potente campeonato galo.

A sus 24 años, es ya una de las jugadoras de jerarquía en una selección a la que llegó en 2013 y con la que disputó la Eurocopa de ese mismo año, cuando España alcanzó los cuartos de final, y el Mundial de Canadá en 2015.

Con un currículum de 60 internacionalidades y media docena de goles, la centrocampista de Cala Millor es, junto a futbolistas como Alexia Putellas o Mapi León, una de las integrantes de ese eslabón que conecta al grupo de veteranas como Jenni Hermoso, Marta Torrejón, Marta Corredera o Irene Paredes, con la nueva generación de jóvenes promesas formada por Mariona Caldentey, Nahikari García, Aitana Bonmatí y Lucía García.