«Ojalá poco a poco se recupere la afición»

Nadie conoce la historia del Gijón Industrial como Rubén Álvarez Ordieres. El socio número 1 del club fabril, que lleva siempre su carné consigo, ha pasado media vida en Santa Cruz o El Frontón.

-¿Cómo llegó a su vida el Gijón Industrial?

-Empecé en el año 1947, cuando aún era el Club Calzada, porque vivía a cien metros de El Frontón. En aquel entonces había más espectadores que ahora, y eso que en el barrio vivíamos tres mil o cuatro mil vecinos y ahora somos sesenta mil. Ojalá poco a poco se recupere esa afición.

-Usted ha estado vinculado no solo como aficionado.

- Tuve varios cargos en el club: como contable, en las taquillas. Estaba ahí para lo que quisiera el club. Ellos me llamaban y yo iba y trabajaba.

-¿Algún jugador le marcó?

- Me acuerdo de José Sirgo 'El Pilu', que fue el primer entrenador que tuvimos después de la fusión, o de Tinón el 'Candasu', que jugaba de central y era bastante bueno. También de Puente, Lavandera o Redondo, muchos cedidos del Sporting. Aquí jugó el padre de Quini y el hijo, Jorge. Solo nos faltó Quini (ríe).

-Aquella Tercera División tenía poco que ver con la actual.

-Era de verdad la Tercera División del fútbol y teníamos que ir a jugar a Zamora, a Santander, a León... Eso de las categorías fue a peor, porque hicieron demasiados grupos. Antes ahora solamente cuatro en España.

-¿Cómo ve al club en esta última etapa?

-Ha pegado un cambio muy grande en los últimos años. La vida pasa y se mejoran las instalaciones: hierba artificial, tribunas... Todo es mucho mejor en ese aspecto. Ahora, en lo deportivo, lo mínimo es que no suframos. Es una utopía subir a Segunda B. Por barrio podría ser, pero es una categoría muy cara.

-¿Sigue yendo a los partidos?

-No me pierdo ninguno. Cuando no voy, se enfadan. Ya me dijeron que tengo que ir el miércoles al partido homenaje en Mareo. Tengo un trato muy cercano con todo el club y puedo decir incluso que soy amigo de la junta directiva. En mi época fui directivo con ocho presidentes.