Olaetxea impide que el Langreo tenga recompensa.

El UP Langreo se quedó con las ganas de sumar en Logroño. Opciones tuvo, incluso marcó un gol, anulado por falta antes de la media hora. Cierto que también sufrió, sobre todo en los primeros compases del partido cuando la UD Logroñés salió hambrienta de victoria y lanzada a por el gol, no llegaría en ese tramo del duelo. En este sentido, el cuadro asturiano supo aguantar el vendaval inicial de los locales que parecían jugar con superioridad ante la cantidad de aproximaciones que realizaron. Por la derecha, por la izquierda, tiros frontales. Los de Hernán Pérez sufrieron, demasiado. Pero después de veinte minutos largos interminables, el Langreo se desató con dos ocasiones que pudieron cambiar el devenir del choque.

1 UD Logroñés Miguel; Juan Iglesias (Santos, min. 85), Caneda, Bobadilla, Iñaki; Rubén Martínez (Olaetxea, min. 65), Andy, Salvador, Ñoño; Víctor López (Oussama, min. 83) y Marcos André. 0 UP Langreo Adrián Torre; Cristian, Alain, Jorge García, Cuello; Zubiri, Samba (Riki, min. 54); Dani Ábalo (David González, min. 68), Nespral (Cabranes, min. 81), Javi Sánchez; y Allyson. ÁRBRITO Francisco Javier Fernández Vidal (Comité Valenciano). Amonestó al local Bobadilla (min. 23) y a los visitantes Adrián Torre (min. 74), Javi Sánchez (min. 86) y Zubiri (min. 93). INCIDENCIAS 3.022 espectadores en Las Gaunas, según informó el club organizador. GOLES 1-0, min. 87: Olaetxea.

Primero vino el remate de Nespral, señalado como falta, ya que el posterior rechace cogido por Cuello fue gol. Hubo dudas sobre qué se había pitado: fuera de juego (no lo era), falta… El caso es que los visitantes no se descentraron porque a renglón seguido Nespral pudo hacer el 0-1. Fue casi la única vez, legalmente hablando, que Miguel fue superado. Sólo que la madera se alío con el portero que menos goles recibe de Europa. Pese a las dos oportunidades, el Langreo no bajó los ánimos y equilibró la contienda. Sólo una acción esporádica de Ñoño, en el tiempo añadido del primer período, rompió la calma. Ahí apareció Adrián Torre para ganar el duelo con el andaluz.

En la segunda mitad, la UD Logroñés ya no fue tan valiente. Quiso dominar, tuvo más la pelota, pero no era tan ambiciosa en la parte ofensiva. Además, sus jugadores se precipitaban en el último pase o incluso remate. El Langreo buscaba el triunfo. Riki manejaba en la medular y asistió para que Nespral pudiera marcar, pero claro Miguel está para algo, para parar balones. Los locales necesitaban una marcha más. Buscaron un revulsivo desde el banquillo. Los logroñeses intensificaron su presencia en área contraria, pero sin acabar de hacer esa ocasión clara para adelantarse en el marcador. El Langreo lo fiaba a una contra y David González la tuvo. Era el minuto 85. Se presentó ante Miguel. Cruzó con potencia y sentido, pero la mano derecha del capitán blanquirrojo desbarató la última de los asturianos. Para desgracia del Langreo, instantes después, vino el tanto de la victoria de la UD Logroñés. Falta lateral y remate de Olaetxea. Mazazo en toda regla para un conjunto que no tuvo tiempo de reaccionar.