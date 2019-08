Olmo Maroto se enfunda los guantes Olmo Maroto, esta semana en una sesión en La Veigona. / LUARCA C. F. El que fue preparador físico y ayudante de entrenador del Avilés los dos últimos años, volvió a jugar como portero en el Luarca NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Sábado, 31 agosto 2019, 01:05

Tres años después de colgarlos, Olmo Maroto se ha vuelto a enfundar los guantes de portero, en el equipo de su pueblo, el Luarca, al que se vinculó tras no alcanzar un acuerdo para renovar su compromiso en el Avilés como ayudante del entrenador y preparador físico, por diferencias económicas.

«Hace tres años, uno antes de ir al Avilés, ya lo había dejado para ejercer mi profesión -fisioterapeuta y preparador físico- y es lo que sigo haciendo, aunque en el Luarca estoy para ayudar en lo que me necesiten», dice Olmo Maroto. Los dos porteros del Luarca, por distintas circunstancias, no han podido estar disponibles ni en la pretemporada, ni el domingo en el primer partido de Liga: «A David no le dieron el alta hasta el 20 de agosto de una lesión en los hombros. Guti rompió fibras en el primer amistoso».

Así las cosas, Maroto disputó tres partidos de pretemporada recibiendo cinco goles y dejando la portería a cero ante el Praviano, en el que se lució: «Le saqué un cabezazo a Isma Fagir que dio mucho que hablar...». Y es que el luarqués ha tenido que ponerse a tono: «Aún me queda, pero he bajado unos kilos, aunque eso no me libra de los dolores, sobre todo cuando hay que tirarse al suelo».

Su estreno liguero tuvo su miga: «Era en casa, en La Veigona, y estaba un poco nervioso». Sobre todo a raíz de encajar un 0-1 rocambolesco: «Juanma falló un despeje, el balón salió para atrás, me pilló despistado y se coló». El equipo de Javi Prendes dio la vuelta al decorado y se impuso por 4-1 a La Manjoya. Hoy estará en el banquillo en la segunda cita de liga, en el Rabanal ante el filial del Covadonga: «Guti ya está recuperado y espero que juegue él, aunque si hay que repetir...».

Sin cobrar del Avilés

Olmo Maroto tenía las bendiciones de Viti Amaro y la dirección deportiva para continuar tras dos años de buen trabajo, valorado por los técnicos: «Los nuevos gestores me hicieron una oferta, pero no pude aceptar por la forma de cobrar lo que tenía pendiente que me plantearon, prorratearla en las mensualidades. Tras dos años muy duros quería seguir, pero es mucho dinero y no lo pude aceptar así que no hubo acuerdo y quedaron en pagar, pero todavía no he visto un euro».

Asegura que se le deben «catorce mensualidades», siete del curso 2017-18 y otras tantas del 2018-19. «Al no tener respuesta, el tema está en manos de un abogado y en vías de reclamación legal. Me da pena, pero tengo que defender mis intereses».