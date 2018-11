Omar Álvarez vuelve a sonreír en Madrid Omar Álvarez conduce el balón en un partido de esta temporada con el Alcobendas Sport. / LVA El talentoso jugador avilesino es titular en el ambicioso Alcobendas Sport de la Tercera madrileña tras superar una grave lesión SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 15 noviembre 2018, 00:19

Omar Álvarez (Avilés, 1990) ha comprobado en carne propia las riquezas y las miserias del fútbol. Formado en el Colegio Quirinal y canterano del Real Oviedo, el pasado mes de enero vivió en unas semanas las dos caras del deporte rey. Por un lado pasó a la historia del Formentera y copó las portadas de la prensa nacional tras eliminar de forma épica al Athletic en la Copa del Rey, para en la siguiente ronda sufrir una grave lesión ante el Alavés.

El avilesino recuerda que «fue en torno al minuto 70 del partido de ida en una acción con Daniel Torres. Fue a devolver un balón de cara y en tras el contacto apoyé mal». Se tuvo que retirar del campo y probó en un primer momento con la opción conservadora durante un mes, pero «el hueso no soldó solo y tuve que pasar por el quirófano en febrero».

Lo que podía haber sido sólo un golpe se convirtió en una auténtica agonía para el avilesino, que estuvo el resto de la temporada en el dique seco. «Fue muy duro y la verdad es que durante el verano me entraron muchas dudas». Tras la eliminación por parte del Alavés, la lesión de Omar, la destitución del entrenador y la salida de jugadores claves como Álvaro Muñiz en Formentera se vivió una «desbandada», por lo que el avilesino supo pronto que le iba a tocar hacer las maletas.

«En enero pasé de eliminar al Athletic a sufrir un problema de tobillo complicado» «Aquí puedo convivir con mi pareja y compaginar el fútbol con la enfermería»

El polivalente jugador recibió en el período estival «alguna oferta de Segunda B, pero no estaba seguro cómo me iba a responder el tobillo y no quería comprometerme». Así, activó un 'plan B' que llevaba varias temporadas madurando. «Mi pareja trabaja en Madrid y siempre había tenido la intención de jugar aquí». Escuchó ofertas y la que más le atrajo fue la del Alcobendas Sport, un equipo que lleva años luchando por el ascenso a Segunda B. «Jugar en Tercera me parecía una buena opción para ver qué tal me recuperaba y además en Madrid puedo compaginar otras cosas con el fútbol».

Así, además de convivir con su pareja, por las mañanas entrena y por las tardes ha comenzado a ejercer como enfermero, carrera que estudió entre León y Pamplona cuando jugaba en Cultural y Osasuna B, respectivamente. «Es una nueva etapa en mi vida y la verdad es que estoy muy contento. Fuera del campo soy feliz, estoy creciendo en otros ámbitos, y dentro el tobillo no está dando problemas y estoy pudiendo ayudar al equipo desde dentro del campo».

A pesar de una mala racha de cinco partidos sin ganar, el Alcobendas Sport es cuarto clasificado, algo lejos de líder pero a tiro de piedra del segundo y el tercer clasificado. «Es la segunda vez que juego en Tercera después de media temporada en el Marino, pero es cierto que aquí en Madrid el nivel de esta categoría es tan alto como dicen. Cualquiera te puede ganar y es muy difícil ver goleadas». El avilesino, que gracias a su polivalencia puede actuar en banda, como mediocentro o mediapunta, no oculta que «el objetivo del club es el ascenso y yo he firmado un contrato por una temporada y otra adicional si lo conseguimos».

Lejos de sus familiares y amigos, Omar ya está acostumbrado a desplazarse para jugar al fútbol, pues, además de Cultural, Osasuna B, Formentera y Marino, en su trayectoria también se encuentran equipos como Arandina, Fokikos griego o Socuéllamos. «Lo que más me preocupaba después de tantos meses parado era recuperar mi mejor versión y poco a poco me encuentro mejor, porque lo cierto es que cuando me lesioné contra el Alavés estaba viviendo mi mejor momento. Fue una pena, pero hay que seguir».

Cabe recordar que Omar Álvarez tuvo opciones de fichar en su momento por el Real Avilés de Golplus, pues coincidió con Chus Bravo y Josu Uribe en la Cultural. Sin embargo, la norma del máximo de 16 jugadores mayores de 23 años complicó la operación. Como tantos otros avilesinos, Omar se ha tenido que buscar la vida lejos del fútbol avilesino, que desde la marcha del grupo gestor gijonés vive todavía lejos de su mejor momento.