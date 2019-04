El Oviedo B calibra ante la Real su mejoría para definir la recta final Josín, con Ugarte detrás, durante un entrenamiento. / MARIO ROJAS Los azules buscan reencontrarse con el triunfo en El Requexón para mantener sus opciones de 'play off' tras cuatro duelos invictos CHEMA GONZÁLEZ OVIEDO. Domingo, 14 abril 2019, 01:28

Choque de escuelas norteñas este mediodía (12 horas) en El Requexón. Impulsado por un balance de cuatro partidos sin perder que ha enderezado el mal comienzo de la segunda vuelta y tras la importante victoria en el feudo de la UD Logroñés, el filial del Real Oviedo recibe a su homólogo de la Real Sociedad con el propósito de reencontrarse con el triunfo en su feudo para mantener sus aspiraciones de alcanzar el cuarteto de cabeza de la clasificación.

Tras el buen encuentro completado en Las Gaunas, el entrenador oviedista, Javi Rozada, dará continuidad al once inicial que derrotó al Logroñés. Un posible once sería el formado por: Lucas Díaz; Lucas Ahijado, Ugarte, Josín, Lobato; Edu Cortina, Javi Mier; Roberto Alarcón, Borja Sánchez o Sandoval, Ernesto y Steven. Con la única baja por lesión de Prendes, como en todos los encuentros como local, el técnico azul citó a todos los jugadores disponibles, a los que se une el centrocampista juvenil Joselu.

Antes de visitar el próximo sábado (18 horas) el feudo del segundo clasificado, el Mirandés, el Oviedo B tratará de acercarse al cuarto puesto prolongando su buena dinámica este mediodía en un choque que dirigirá el colegiado gallego Pastoriza Iglesias. Debutante en la categoría, impartirá justicia en El Requexón por segunda vez esta temporada, ya que fue designado para arbitrar el encuentro ante el Bilbao Athletic que finalizó con triunfo local por 2-1.

El conjunto carbayón, al que se le ha resistido la victoria en sus dos últimas citas en El Requexón, tratará de superar a un rival al que ya venció en el duelo de la primera vuelta, disputado en Zubieta y con un marcador final de 2-3. Los ovetenses son quintos, con 48 puntos, mientras que la Real Sociedad B ocupa la octava plaza con cuatro menos. El ascenso de Imanol Alguacil al primer equipo tras la destitución de Asier Garitano a finales del pasado mes de diciembre entregó las riendas del filial donostiarra a Aitor Zulaika, que dirige a un equipo joven, que suele ordenarse en torno a un 4-2-3-1 y en las últimas jornadas ha empleado futbolistas del tercer equipo realista, que compite en Tercera División. La de hoy será una buena piedra de toque para el filial oviedista, que afronta un tramo final ante equipos de buen potencial, con un duelo en la penúltima jornada en El Requexón contra el líder indiscutible, el Racing de Santander.