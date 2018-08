El Oviedo B examina su madurez en Lasesarre Una formación del Oviedo B de esta pretemporada. / PABLO LORENZANA Edu Cortina y Javi Hernández, citados ayer con el primer equipo, se unirán hoy a la expedición azul para el duelo frente al Barakaldo CHEMA GONZÁLEZ OVIEDO. Domingo, 26 agosto 2018, 00:20

En su regreso a Segunda B, el Oviedo B se enfrentará esta tarde al Barakaldo en Lasesarre (19 horas), en un duelo dirigido por el colegiado Usón Rosegui, del Comité Aragonés, quien cumple la décima temporada en la división de bronce. El técnico oviedista, Javi Rozada, no puede contar para este partido con Jorge Mier, Viti, Marcelo ni Jimmy, quien no participó en la Copa Federación por lesión.

La expedición oviedista se compone de 16 jugadores que ya viajaron ayer, y a ella se unirán hoy Edu Cortina y Javi Hernández, quienes ayer estuvieron con el primer equipo en Córdoba. Un posible once puede ser el formado por Gorka Giralt; Lucas Ahijado, Ugarte, Prendes o José Martínez, Lobato; Lolo González, Javi Mier; Ernesto, Borja Sánchez, David González y Steven. Quedarían en el banquillo Lucas Díaz como guardameta, Edu Cortina, Javi Hernández, Roberto Alarcón y Casi.

Empezar con buen pie es lo que pretende el equipo dirigido por Rozada. Los azules reconocen la valía de su adversario, sexto en la pasada Liga y con más de cien años de antigüedad.

La plantilla vasca, dirigida desde el banquillo por Larrazábal, cuenta con solo cinco jugadores de la pasada campaña. Además, el club incorporó al delantero Diego Benito, cedido por el Rayo, el pasado viernes. Para este partido, el Barakaldo tendrá las bajas por sanción de Prats y Erik. En el aspecto ofensivo, destaca la vuelta al equipo de David de Paula y, en el defensivo, el fichaje de dos centrales que rondan los 1,90 metros: Estellets, procedente del Peralada, y Arensilla, de Las Palmas. Se trata de un equipo muy físico, difícil de jugar en su campo.

Este partido servirá como preludio del derbi que se disputará el domingo (12 horas) en El Requexón ante el Langreo.