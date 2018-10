El Oviedo B prepara el asalto al Ciudad de Tudela para prolongar su racha El oviedista Lolo, a la derecha, en un entrenamiento en El Requexón. / HUGO ÁLVAREZ Los azules, con las bajas de Jorge Mier, Javi Mier, Prendes, Steven y Javi Hernández, pelearán por enlazar su sexta jornada consecutiva sin perder CHEMA GONZÁLEZ OVIEDO. Domingo, 7 octubre 2018, 01:01

El Oviedo B prepara ya en tierras navarras su asalto al Ciudad de Tudela, feudo del Tudelano, al que se enfrentará esta tarde (17 horas), en un encuentro que será dirigido por el colegiado catalán Carrero Romera. Un joven árbitro de 25 años, con dos de experiencia en Segunda B.

Los azules acumulan cinco jornadas sin perder (dos victorias y tres empates) y tratarán de seguir con esta racha ante un Tudelano que se mantiene invicto como local, y que ha sabido rentabilizar sus goles a favor (seis, los mismos que ha recibido en contra).

El entrenador oviedista, Javi Rozada, deberá suplir las bajas de Jorge Mier, Javi Hernández y Steven, todos ellos citados con el primer equipo para el choque frente al Albacete. Tampoco estarán disponibles para el filial azul Javi Mier, con gastroenteritis, ni Prendes, con molestias físicas.

El preparador azul recupera para el duelo a Borja Sánchez, ausente en el triunfo el pasado sábado sobre el Bilbao Athletic (2-1).

Ante la baja de Steven, la principal novedad en la convocatoria la protagoniza la presencia del máximo goleador del equipo juvenil, Javi Cueto.

Una posible alineación podría tener tres cambios respecto al último once: Borja Sánchez entraría Jimmy, Josín por Javi Hernández y Casi, que se estrenaría como titular, por Steven. Por tanto, el Oviedo B podría salir de inicio con: Gorka Giralt; Lucas, Ugarte, Josín, Lobato; Lolo González, Edu Cortina; Ernesto, Roberto Alarcón, Borja Sánchez; y Casi. Una alternativa al once citado sería la entrada de Jimmy en detrimento de Roberto Alarcón. Completan la convocatoria Lucas Díaz, como meta suplente, y los jugadores Jero, Marcelo, Viti, Sandoval y Javi Cueto.

De su rival, el Tudelano, Javi Rozada comentó que es «muy buen equipo» y recordó que «tienen un campo muy abierto, en el que suele haber mucho aire».

El entrenador del Tudelano, Íñigo Valencia, recupera para hoy al ariete Ion Vélez, con experiencia en Primera, y que estuvo ausente por sanción ante el Gernika la última jornada. Para este partido serán bajas por sanción Navarro y Álvaro Corral, mientras que Lázaro es duda.

Los azules tratarán de derribar la barrera del guardameta Mikel Pagola, de 36 años, que en mayo de 2016 arrebató el récord de minutos consecutivos imbatidos al exguardameta del Atlético de Madrid Abel Resino.

Asentado en Segunda B

El Tudelano es un equipo asentado en la categoría, que afronta la temporada con la permanencia como objetivo, sin renunciar a finalizar la campaña en los puestos que del el billete para competir en la Copa del Rey e incluso mirar hacia el cuarteto de cabeza.