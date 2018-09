El Oviedo B derrota al líder Edu Cortina remata acrobáticamente. / Mario Rojas Los azules provocan la primera derrota del Bilbao Athletic con una remontada firmada por las dianas de Steven y Edu Cortina CHEMA GONZÁLEZ Sábado, 29 septiembre 2018, 20:04

Primer triunfo de la temporada en El Requexón del Oviedo B, que inauguró el casillero de victorias locales a lo grande, con una remontada (2-1) sobre el líder esta tarde. El conjunto dirigido por Javi Rozada encadenó su quinta jornada invicto al provocar la primera derrota del Bilbao Athletic, que pese a inaugurar el marcador con una diana de Larrazabal al filo del ecuador de la primera parte se vio obligado a claudicar ante los goles de Steven y Edu Cortina.

2 Oviedo B Gorka Giralt; Lucas, Ugarte, Javi Hernández, Lobato; Lolo González, Jimmy, Edu Cortina (Javi Mier, m. 84); Ernesto, Roberto Alarcón (Viti, m. 61); y Steven (Casi, m. 71). 1 Bilbao Athletic Etxeberría; Sillero, Vivian, Gorka Pérez, Rojo; Larrazabal, Vencedor, Salado (Víctor, m. 77), Córdoba (Muñoz, m. 56), Íñigo Vicente y Asier Benito (Villalibre, m. 44). goles 0-1: m. 21, Larrazabal. 1-1: m. 37, Steven. 2-1: m. 69, Edu Cortina. árbitro Pastoriza Iglesias (Comité Gallego). Amonestó a los locales Lucas, Edu Cortina, Steven y Ernesto; y a los visitantes Vivian, Gorka Pérez, Villalibre e Íñigo Vicente. incidencias partido disputado en El Requexón ante unos 350 espectadores. Se guardó un minuto de silencio por el juvenil del Navia José Roberto Suárez Ovalle.

Con las bajas de última hora de Jorge Mier y Borja Sánchez, desplazados con el primer equipo a Alcorcón, el técnico ovetense recompuso su equipo con la entrada de Jimmy para reforzar la medular en un duelo muy abierto desde su inicio. Abrió las hostilidades Roberto Alarcón, que recogió un pase de la novedad en el once y conectó un disparo que no logró dirigir entre los tres palos y respondió dos minutos más tarde Íñigo Vicente, que pese a aprovecharse de una clara posición antirreglamentaria remató desviado.

Volvieron a la carga los oviedistas con un pase de Steven que Ernesto definió con un disparo a las manos de Etxeberría y golpearon con contundencia los bilbaínos camino del ecuador de la primera mitad. El conjunto dirigido por Gaizka Garitano abrió el marcador a través de una arrancada de Sillero, que sirvió un balón cabeceado por Larrazabal, que tras golpear en el poste, se introdujo en la portería defendida por Gorka Giralt. No se vino abajo el Oviedo B, que intentó encontrar la igualada en una asociación entre Ernesto y Edu Cortina que no pudo concretar en gol el ovetense y en un buen centro de Lobato que marró Steven en una oportunidad muy clara. A ocho minutos del descanso se resarciría el ariete.

Un pase de Jimmy a Lobato permitió al lateral zurdo enviar un servicio al área que desvió Exteberría y el balón muerto lo cazó Steven, que lo remató a la red para firmar su primer gol de la temporada. En la segunda parte, el choque se igualó más y las ocasiones de gol escasearon pese a las aproximaciones a ambas áreas. En una falta botada por Lobato, Viti remató al poste y Edu Cortina finalizó la acción firmando lo que a la postre sería el gol de la victoria. El conjunto bilbaíno trató de asumir la iniciativa en busca del empate, pero los azules se defendieron con orden y no pasaron apuros para defender su ventaja, liderados por el gran desempeño de su pareja de centrales.