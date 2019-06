El 'padrino' del oviedista Ibrahima en el vestuario del Atlético El coche en el que viajaba el futbolista quedó calcinado tras el accidente. / EFE «Me decía que era su hijo, era un artista», dijo el ariete, agradecido al utrerano por su cariño y desconsolado tras el fallecimiento I. A. OVIEDO. Domingo, 2 junio 2019, 01:39

El trágico fallecimiento de José Antonio Reyes conmocionó al fútbol a nivel internacional y dejó huella en El Requexón por el vínculo que mantenía con Ibrahima Baldé, muy ligado al extremo andaluz por la acogida que le brindó a su llegada al vestuario del primer equipo del Atlético de Madrid. «No tengo palabras para lamentar tu pérdida mi José. Descansa en paz», expresó en un mensaje colgado en su cuenta de Instagram el delantero del Real Oviedo, abatido tras el accidente que le costó la vida a su excompañero en el Vicente Calderón.

«Era un chaval que acababa de subir al primer equipo y el que me recibió de puta madre fue Reyes. Me decía que era su hijo. Era un fenómeno, un artista. Como jugador y como persona era increíble», indicó recientemente en una entrevista a este diario el ariete africano, a quien Reyes le regaló hace una década una Blackberry para que ambos pudiesen «chatear» cuando dejasen el Cerro del Espino. «Era tremendamente generoso en el aspecto humano y en el material. Si necesitabas algo, él te lo daba, pero no a condición de que se lo devolvieses», asegura el exguardameta azul Esteban.

«Era una persona muy espléndida que nunca escatimaba en invitar a la gente», coincide Mario Cotelo, que confiesa que en más de una ocasión ofrecía a sus compañeros ir a comer a su casa y en su primera etapa como sevillista ya mostraba ese cercanía con los más jóvenes que tuvo con Ibrahima. «También era muy cercano a trabajadores del club como los fisios. Era un tío muy normal, dentro de que le gustaba tener el último modelo de coche de una gama alta, era muy humilde», apostilla.

«Era un chaval muy alegre, de los que siempre vienen bien para un vestuario», afirma Fredi Lobeiras. Esteban, que destaca su bondad, le define como un joven «muy ligado a su familia».

Su capilla ardiente se instala hoy de cuatro a nueve de la tarde en el Sánchez Pizjuán. Hasta allí se desplazará para representar al Real Oviedo el delegado de la primera plantilla azul, Dani Bautista, que fue compañero del utrerano en las filas sevillistas. El consejero Ramón de Santiago hará lo propio por parte del Sporting.