«Es el partido perfecto para que el Sporting pegue un golpe en la mesa»
«El equipo no va a tirarse todo el año sin sumar de tres fuera de El Molinón. El sábado es el mejor día para ganar y resurgir»
Abelardo Fernández. Entrenador del Alavés
JAVIER BARRIO GIJÓN. Miércoles, 14 noviembre 2018

Líder de ese vendaval futbolístico en el que se ha convertido el Alavés, dándose codazos con los colosos de Primera, Abelardo (Gijón, 1970) vive esta semana muy pendiente del derbi asturiano. El preámbulo de la cita con EL COMERCIO casi se convierte en una entrevista al periodista por parte del técnico, siempre pendiente del Sporting, preocupado por cómo va a llegar a la cita su equipo, confiado en la victoria. El sábado, a las 20.45 horas, estará atornillado al sofá de su casa en Gijón, cruzando los dedos por un triunfo rojiblanco.

-Va a ver el derbi.

-En mi casa. Este fin de semana descansamos en Primera por la selección. El viernes ya voy para Gijón después del entrenamiento. El sábado lo veré en casa.

-¿Un pronóstico?

-1-2. Espero acertar. ¡Por lo menos que sea en la victoria!

-¿Y los goles?

-Que meta los dos Pablín Pérez. Puede meterlos cualquiera, pero, por afinidad, me gustaría que fuera Pablo.

-¿Qué pálpito tiene?

-Todos los derbis son parecidos. Ahora están los dos equipos en mitad de tabla, separados por un punto, pero será, como casi siempre, un duelo igualado. Se resolverá por mínimos detalles. El Sporting lleva tiempo sin ganar fuera, aunque el Oviedo viene también de una dinámica en la que no gana mucho en casa y, en la última jornada, sufrió la derrota en La Coruña por 4-0. Será un partido igualado e intenso.

-Tiene callo en los derbis...

-En el Tartiere solo gané una vez con el Sporting, como jugador. Fue en aquella victoria con el gol de Juanele (0-1) en mi último año con García Remón. En El Molinón también ganamos otro partido. Aquellos eran encuentros preciosos para las aficiones y el jugador, con muchos futbolistas de la cantera del Sporting. Lo vivíamos mucho. El derbi es un partido muy importante para las aficiones. Ahora cobra más importancia, a nivel moral, por la situación en la que se encuentran los dos equipos, que no llegan bien. El que gane tendrá esa opción de volver a reengancharse para aspirar, en unas jornadas, a meterse entre los seis primeros.

-¿Ve al Sporting ganando?

-Es el mejor partido para ganar y resurgir. El Sporting no se va a pasar toda la temporada sin ganar fuera. En algún momento tiene que hacerlo. Este es el partido perfecto para pegar un golpe encima de la mesa. Ganar, recuperar la tranquilidad en todos los aspectos y salir reforzado a nivel moral. Es un partido precioso.

-¿Algún consejo?

-¡Qué va! Ninguno. A un jugador no hace falta decirle nada ante un partido como este. Nadie quiere perderse un partido así. Todos son conscientes de que esta victoria es muy importante. Si en cualquier cita dan el cien por cien, el sábado darán el 200%. Confío y deseo que el partido termine en victoria del Sporting.

-El corazón, rojiblanco.

-(Risas). Home... Evidentemente voy con el Sporting. Eso está clarísimo. Sí le digo que no soy de los que quieren que al Oviedo le salga todo mal. Ojalá subieran los dos y recuperásemos el derbi en Primera. Pero sí, cuando se enfrentan ambos, que gane siempre el Sporting.

-Como entrenador fue una tortura para el Oviedo.

-Tuve suerte con el Sporting B, sí...

-Cuatro victorias y una derrota en cinco años es algo más que suerte.

-Ganamos las tres veces que jugamos en El Molinón. En la primera etapa, 1-0, con gol de Carlinos. Luego, el 4-1, con los cuatro tantos de 'Guerre'. Y también 2-1, que metió Pablo Pérez, primero, y luego Mera, en la prolongación. Después está el 1-4 en Oviedo, el mejor partido de mi etapa en el filial. Nos salió muy bien. Y tuvimos un 1-0 en contra. También en el Tartiere. He tenido esa suerte. Imagínese ganar con el filial al Oviedo.

-¿Aquel 1-4 fue tan especial?

-Hicimos un partidazo. Lo he visto varias veces para analizar cómo jugamos a nivel defensivo y ofensivo. La presión que hicimos fue espectacular. También, es justo decirlo, había una hornada muy buena. Estaban Meré, Benito, Guitián, Jony, Ndi, Pablo Pérez, Castro, Bustos... futbolistas que han participado en Primera y Segunda. A la semana siguiente, además, cogí el primer equipo.

-No hay posibilidad de que le preste a Jony al Sporting, ¿no?

-¡Está complicado a nivel federativo! (Risas). Sí quería decir, aprovechando que me pregunta, que hay gente que me dice por la calle que les robé a Jony. Le soy muy sincero, el fichaje de Jony sale de la secretaría técnica del Alavés. En ningún momento lo nombro, pero cuando me lo dijeron... evidentemente me gusta. Pero Jony, que quede claro, si el Sporting llega a subir, se habría quedado en Gijón. Al no hacerlo, tenía esa oportunidad de jugar en Primera. Encima con un entrenador que le conoce.

-Rubén Baraja está en un momento delicado.

-Hizo un año espectacular. Tuvo la mala suerte de caer eliminado con el Valladolid, que, por otra parte, ha demostrado que es un gran equipo. Mire el año que está haciendo en Primera. Ni antes era la leche, ni ahora es un desastre, pero siempre se nos valora por los resultados. Ahora tiene dos partidos que pueden ser muy buenos en el plano psicológico. El empate con el Málaga, diga lo que se diga, es un buen punto. Si saca cuatro en estos dos partidos, va a resurgir. Estoy convencido de que el Sporting irá para arriba. Está a dos puntos del descenso, pero a dos partidos del sexto. Tiene que coger una buena racha.

-¿Hasta qué punto hay que preocuparse por la dinámica de resultados?

-A ver. La Segunda es muy difícil. El año pasado era más factible. El Sporting era uno de los descendidos de Primera y tenía un mayor poder económico para fichar. Este año están ahí el Dépor, Las Palmas y el Málaga. Tienen esa ventaja. Es muy pronto para todo. Por equipo y entidad, el Sporting tiene que pelear por meterse entre los seis primeros. ¿Decir ahora que tiene riesgo de bajar? No creo. Va a salir hacia arriba. No va ni un tercio de la temporada. El año pasado, después del derbi, se hablaba de que el Sporting era un desastre. Y vino luego un resurgir impresionante. La Segunda está muy igualada. Mire el Zaragoza. ¡O lo del Alcorcón! A poco que el Sporting mejore fuera, estará arriba. En casa es un equipo solvente. No pierde. Estoy convencido de que si mejora fuera, peleará por el 'play off'.

-Mucha gente se acuerda de Abelardo desde que entrena al Alavés...

-Yo me acuerdo mucho del Sporting. Viví dos años fantásticos ahí, disfrutando a tope. El tercero salió mal. Sí que es cierto que en el Sporting tenía una presión muy grande a nivel personal por ser de allí y por todo lo que suponía entrenar al equipo. Ahora me siento mejor entrenador. También tengo más medios, con siete personas trabajando conmigo, más un 'coach'. Me tratan fenomenal en Vitoria. Estoy encantado. Está saliendo todo fenomenal. Me siento mejor entrenador.

-¿Más maduro?

-Evidentemente. Me siento mejor en todos los aspectos. Más tranquilo a la hora de afrontar partidos, ruedas de prensa. Vivo por y para el fútbol. Me tomo las cosas de otra forma.