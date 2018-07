«No pasa un día sin que piense en subir» El colegiado avilesino con las tarjetas y el silbato en La Exposición con Suárez Puerta de fondo. / MARIETA Víctor Areces Franco Árbitro de Segunda DivisiónEl castrillonense afronta su quinta temporada en la elite del arbitraje y tras rozar el ascenso hace dos años confía en cumplir su sueño de llegar a Primera NACHO GUTIÉRREZ AVILÉS. Lunes, 23 julio 2018, 00:50

Víctor Areces Franco (Avilés, 3-12-1985) cumplirá su quinto año en Segunda División en la temporada que se avecina y pasará a la historia de esta comarca no solo como el mejor árbitro, también porque será el primer profesional. Con 32 años tiene puesto su objetivo en llegar a la elite, a la máxima categoría: «Es mi sueño y no pasa un día sin que piense en ello». Mientras espera acontecimientos, el colegiado castrillonense repasa su trayectoria con LA VOZ, habla de su futuro próximo y el de un arbitraje lleno de cambios con la llegada de las nuevas tecnologías.

-¿Piensa como la mayoría que la implantación del VAR ha sido un éxito en el Mundial?

-Su utilización ha sido impecable, un éxito en el que todos han coincidido. El fútbol tenía que aprovechar las nuevas tecnologías porque a veces el ojo del árbitro no ve algo que con este sistema se puede subsanar. Se trata es de no perjudicar a nadie.

-Llegan los nuevos tiempos al fútbol español.

-Esta temporada ya se va a implantar en Primera División y en Segunda será la próxima, aunque a lo largo de la actual tenemos muchos cursos para llegar preparados. Somos 22 árbitros en Segunda y la semana que no dirijas tienes que trabajar con el VAR, que estará en Las Rozas.

-¿Pierde protagonismo el árbitro con las tecnologías?

-El árbitro siempre va a tener la última palabra. Dirigir un partido no es solo la jugada dudosa en la que aciertas o fallas. Hay otros aspectos, llevar bien el partido a nivel técnico y disciplinario, situarte bien en el campo. Y acertar en tus decisiones porque será un elemento de juicio para puntuar a los árbitros.

-Lleva cinco años en Segunda y ha rozado el ascenso a elite. ¿Se ve en Primera a no tardar?

-Suben cuatro y hace dos años me quedé como suplente. Pienso en ello cada día. Es mi sueño desde que he ido subiendo peldaños en el arbitraje y espero poder cumplirlo. Muchas veces me he visualizado dirigiendo un partido de Primera.

-¿Está en los plazos para hacerlo?

-El límite para subir a Primera son 40 años y tengo 32. Lo he visto cerca y mi trayectoria está siendo buena, pero ascender no es fácil.

-¿Estamos en las vísperas de la profesionalización del árbitro?

-Las noticias que tenemos dicen que se quiere hacer cuanto antes, en Primera y Segunda División, esta mista temporada si se puede.

-Entonces hay que elegir entre su empleo o el arbitraje.

-Trabajo desde hace años como analista de datos en Arcelor, pero ahora me quedaría con el arbitraje porque es una oportunidad. Si hay que profesionalizarse no sé si podré seguir compatibilizando las dos cosas, y espero que la empresa me ayude. Cuando tenga que dejar el arbitraje no me veo con 45 años sin hacer nada, soy una persona activa.

-Con lo bien remunerado que está el arbitraje y en vías de mejorar no será difícil la elección...

-Comparado con un trabajo digamos normal, el arbitraje en estas categorías, tanto Primera como Segunda, está bastante mejor pagado, y si llega esa profesionalización las cantidades actuales subirán.

-El dinero es un aliciente para hacerse árbitro, ¿no?

-Lo primero es que te guste y valgas para ello. En Primera y Segunda ganamos un dinero importante, pero es como todo, para llegar aquí tienes que pasar años en las categorías inferiores, y cuando se empieza no piensas que acabe siendo tu profesión, ni en ganar dinero.

-Su aspecto físico es impecable...

-Hay que estar en forma y nos controlan en las pruebas. Entreno cuatro días la semana que tengo partido, y cinco la que descanso. Me dirigen dos preparadores físicos, uno para el tema de correr y el otro para gimnasio y agilidad. Y tengo mi 'fisio' que repara los daños.

-El descanso es relativo, porque si no pita en Segunda lo hace aquí.

-Dirijo por Asturias, en juveniles o categoría femenina. Lo que me gusta es arbitrar, da igual la categoría. Además, no sobran precisamente árbitros.

-¿Hacemos campaña?

-Claro. El arbitraje es como cualquier otra faceta de la vida, aunque tenga sus cosas para hacer que estés porque te gusta. Animo a los chicos y chicas que se animen y pasen a informarse por la delegación de árbitros, somos una gran familia de sesenta personas, a todos nos gusta el fútbol y serán bien recibidos.

-¿Recuerda cómo fue lo suyo?

-Un día dije en casa que quería ser árbitro. Lo respetaron y fue mi padre quien se informó. Me acompañó a la delegación de árbitros de Avilés y Herrero nos atendió. Tres meses después, tras aprobar la teoría y las pruebas físicas, era árbitro.

-¿Y su primer partido?

-Un Trasona-Villa de Pravia en La Marzaniella de alevines. Tenía muchos nervios, era yo el que tomaba las decisiones y estaban todos viéndome. Por suerte todo salió bien.

-¿Se considera un buen árbitro?

-Intento serlo. Hasta ahora siempre me ha ido bastante bien y no he tenido incidentes.

-¿Hay más educación?

-Queda mucho trabajo, pero en general la gente se corta un poco más porque hoy todo se graba.

-¿Y en el campo?

-Casi todos nos tratan como un deportista más y con bastante respeto, saben más o menos hasta donde se puede llegar en una protesta.