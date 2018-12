Pasado y presente de 'Lucho' Luis Enrique sostiene su Trofeo Quini. / DAMIÁN ARIENZA «Cuando era niño, como sportinguista que era y que soy, me fijaba cuando jugaban en la selección jugadores como Eloy» IVÁN ÁLVAREZ GIJÓN. Jueves, 27 diciembre 2018, 00:21

Suele ser habitual que durante los últimos días del año se haga balance de lo vivido en los últimos meses. Y Luis Enrique no iba a ser una excepción. El gijonés cierra un año marcado por su nombramiento como seleccionador nacional. «Me llamó el presi y me dijo que quería reunirse conmigo urgentemente, que si estaba interesado. Siempre me he pronunciado y había dicho que me gustaría entrenar a la selección», aseguró.

El técnico afirmó estar «superilusionado desde el primer día». Pese a que se inició en una aventura «con cambios grandes», Luis Enrique explicó que «me gusta porque tengo facilidad para adaptarme a las diferentes situaciones que se den».

Una vez más, el entrenador hizo alarde de su sportinguismo. Aprovechó el momento en el que se le preguntó por sus primeros recuerdos de la Selección Española para destacar que «cuando era niño, como sportinguista que era y que soy, me fijaba cuando jugaba en la selección jugadores como Eloy (Olaya)». Recordando su infancia, afirmó que una de sus primeras imágenes del equipo nacional «fue el 12-1 a Malta».

También aludió al encuentro del 17 abril de 1991. Su debut con la Roja en un amistoso frente a Rumanía en Cáceres, a las órdenes de Luis Suárez: «Tengo el recuerdo de ir con la selección y vivir algo diferente, algo a lo que no estaba acostumbrado y no podía imaginar en los años anteriores. La realización de un sueño cumplido, de hecho el ambiente que se vivía en la selección era muy especial».

De su época como futbolista defendiendo los colores de España, destacó que «fuimos la generación que no pasó de cuartos en los Mundiales, pero creo que en determinados momentos el factor suerte no jugó a nuestro favor y fuimos eliminados de manera inmerecida en algunas de esas ocasiones». Y se mostró «muy satisfecho de lo que hice dentro de la selección, de cómo competimos. Y, sobre todo, cuando uno tiene la sensación de haberlo dado todo, no hay ningún reproche».

Su debut como seleccionador

Después de varios encuentros al cargo de la Selección Española, Luis Enrique reconoció que «tras los dos primeros partidos todos esperábamos estar en la 'Final Four', pero al final vimos lo que sucedió». Pese a que su primer objetivo no fue cumplido, el gijonés explicó que «si tengo que hacer una valoración general de lo que había visto antes y de los conceptos que hemos trabajado, las cosas que hemos intentado cambiar y que estamos cambiando, estoy muy contento».

Principalmente, está satisfecho por «la actitud de los jugadores, que para mí es clave para conseguir cosas en el futuro. Esa es la idea que seguimos teniendo». Un plan a desarrollar para intentar clasificar al combinado nacional para la Eurocopa del 2020. «Hay rivales potentes. No puedo pensar que son inferiores a nosotros, lo tenemos que demostrar en el terreno de juego. Eso es lo más complicado. Profesionales que han vivido situaciones en las que una selección inferior gana a la favorita sucede, ha sucedido y sucederá. Vamos a intentar que no nos pase», concluyó.