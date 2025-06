«Estamos un paso más cerca del objetivo, pero sabemos que va a ser muy difícil»

Ascendido al filial sportinguista en mitad de temporada desde el equipo C, Samuel Baños tomó las riendas del Sporting Atlético por segunda vez en su ... carrera con el objetivo de mejorar la imagen y los resultados del equipo. Ahora, el equipo está a tres partidos de lograr el ascenso a Segunda RFEF.

Tras el 1-1 de la ida, con un gol en el añadido de Amandi que frustró la victoria rojiblanca, Samuel Baños, en declaraciones a EL COMERCIO, afirma estar «contento con el resultado». Admite que el 0-1 les hubiera permitido afrontar el duelo con «más ventaja», aunque siempre conscientes de que no iba a ser definitivo y habría que pelearlo igualmente». «Estamos un pasito más cerca del objetivo, pero sabemos que va a ser muy difícil», añade.

Fueron casi 270 minutos los que el filial aguantó sin encajar gol en el 'play off'. Sobre esa solidez defensiva que está mostrando su equipo, Samuel Baños asegura que «esa es una de las cosas que no hay que perder». «No se puede especular con el resultado, pero tampoco se puede pensar que en un 'play off' hay que llevar a los rivales por delante, porque la realidad es que siempre está todo muy igualado y hay que cuidar muy bien los detalles defensivos», recalca.

Más allá del buen rendimiento atrás, el técnico del Sporting destaca la competitividad que muestran sus futbolistas. «Han sabido jugar momentos difíciles, manejando la presión pese a no estar acostumbrados a este tipo de partidos». Baños insiste en quitar importancia a la supuesta ventaja de su equipo para la vuelta: «Por nuestra cabeza eso no pasa en ningún momento. Jugamos los partidos de la misma manera, intentando ser un equipo que tiene las cosas claras y hemos demostrado saber manejarnos bien en el aspecto mental durante los tres partidos».

Sin querer entrar mucho en individualidades, Samuel Baños reivindica el rol de Amadou, Kembo y Mbemba en el club: «Son jugadores que elevan el nivel competitivo e individual del grupo, y nos hace felices ver que han dado un paso adelante y se va a seguir confiando en ellos». «Sin embargo, destacaría aún más a los jugadores que apenas están teniendo minutos, porque empujan tanto como los once que salen de inicio».

Samuel Baños puede ser víctima o verdugo del equipo que le dio su primera oportunidad como entrenador. Fue en la 2018-19, terminando invictos en la fase regular pero cayendo de manera cruel en la final del play off, y el técnico guarda un buen recuerdo de esa etapa. «Siempre estaré agradecido al club, porque fue un aprendizaje único en un año muy bonito que no pudo tener la guinda», concluye.