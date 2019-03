Pelayo Novo: «Son tres puntos, pero hay algo más» El exfutbolista Pelayo Novo, ayer, en la plaza de América. / PABLO LORENZANA El excentrocampista Pelayo Novo cree que «el Sporting tiene más que perder» por su situación en la tabla clasificatoria RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Jueves, 21 marzo 2019, 03:24

Pelayo Novo lleva siendo socio del Real Oviedo desde el año 1997. Pero nunca disfrutó de un derbi asturiano en el fútbol profesional. El próximo domingo lo vivirá desde la grada de El Molinón con la esperanza de ser testigo de un triunfo azul que permita a los hombres de Juan Antonio Anquela seguir en la pelea por el 'play off'.

A falta de tres días para el encuentro, lo que no oculta el exfutbolista es que «son tres puntos, pero hay algo más detrás de este tipo de partidos». El ovetense tiene claras algunas de las claves, que, para los intereses azules, pasan primero, a su juicio, por «no encajar gol alguno en la primera parte». El centrocampista entiende que el conjunto de José Alberto Suárez se juega más ya que una derrota prácticamente le apearía definitivamente de la lucha por la sexta plaza.

Pelayo disfruta ahora como espectador del fútbol y es un habitual del Carlos Tartiere en las últimas jornadas. El que fuera centrocampista se encuentra, en lo personal, «cada día mejor, haciendo rehabilitación, gimnasio y otros deportes».

Por lo que ha visto hasta ahora del conjunto de Anquela, se muestra optimista sobre sus opciones de meterse entre los seis primeros. «En la época en la que estaban en una situación complicada, por el mes de diciembre, empezaron a llegar los buenos resultados y eso es muy positivo. Demuestra la unión y firmeza del vestuario», dice. «Creo que van a llegar al final en las primeras posiciones. Ojalá sea así y sigan dando alegrías a al gente», hace hincapié.

La apuesta del excentrocampista del Real Oviedo es por un partido «largo» en el que el conjunto azul sepa frenar el arreón inicial de los de José Alberto: «El Sporting va a llevar la iniciativa, pero, si el Oviedo se defiende bien, le podrá coger a la contra»

Un aspecto que destaca Pelayo en su análisis es que el conjunto gijonés tiene la presión añadida de jugar en su campo y también de estar por detrás de su eterno rival en la clasificación. «Tiene más que perder el Sporting. El Oviedo se encuentra bien situado en la clasificación. Un bache se lo podría permitir porque le daría tiempo todavía para rehacerse en lo que queda de temporada», apunta el exjugador. En este sentido, considera que el margen de maniobra de los rojiblancos es menor ya que «el Sporting está más alejado y, si no consigue ganar, se quedará en mitad de la tabla sin demasiadas aspiraciones».

«En una muy buena dinámica»

En un balance general, Pelayo Novo considera que ambos conjuntos llegan al derbi en una «muy buena dinámica», aunque insiste que su ilusión es que la victoria caiga del lado ovetense. No obstante, lo que no oculta es la mejoría del conjunto sportinguista. «De medio campo adelante me gusta. Se reforzó bien en el mercado de invierno y atraviesa por una buena racha», dice. Y no olvida que un triunfo le daría «un plus que le permitiría luchar por el 'play off'».

En cuanto a nombres propios que pueden convertirse en protagonistas en El Molinón, Pelayo apuesta por la experiencia de Folch en el centro del campo - «le va a dar mucho al equipo»-, pero tiene una debilidad en la actual plantilla -«mi 'tigre' Ibra»-, con el que coincidió en su breve etapa en el conjunto rumano del Cluj: «Es una muy buena persona y un gran profesional. Marcó en la primera vuelta un golazo y ojalá el domingo pueda repetir».

