Pelea a botellazos y con sillas por los aires: detienen a tres radicales del Sporting en Gijón y a 13 del Racing en Santander Protagonizaron un fuerte enfrentamiento en una zona hostelera de la capital cántabra tras el partido del pasado 28 de septiembre que enfrentó a los verdiblancos con el F.C. Andorra

Un total de 16 ultras han sido detenidos, 13 de ellos en Santander y tres en Gijón, por enfrentamientos violentos tras el partido entre el Racing de Santander y la F.C. Andorra el pasado 28 de septiembre. A los arrestados se les atribuyen delitos de desórdenes públicos y de odio.

Las detenciones se produjeron el pasado 4 de noviembre y la Policía Nacional no descarta más detenciones, ya que la operación se mantiene abierta en las distintas ciudades.

Los hechos investigados se produjeron alrededor de la medianoche del pasado 28 de septiembre -una vez finalizado el partido de fútbol entre el Racing de Santander y la F.C. Andorra- y tras coincidir en una zona hostelera miembros ultras de las Juventudes Verdiblancas y miembros pertenecientes a movimientos radicales asentados en Asturias que se habían desplazado a Santander con motivo de la celebración del Galerna Fest, organizado por la Asociación Cultural Alfonso I, si bien alguno de ellos pertenecen al grupo Ultra Boys del Sporting de Gijón.

En el enfrentamiento, los implicados se propinaron agresiones físicas mutuas y lanzaron sillas, botellas, vasos y copas de los establecimientos cercanos causando heridas y daños de diversa consideración.

La investigación ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 5 de Santander.