Pena máxima para el Oviedo B ÁLEX PIÑA El filial azul cayó en su duelo por la tercera plaza ante el Barakaldo, que se llevó el triunfo al transformar un penalti en el tiempo añadido IVÁN ÁLVAREZ Domingo, 13 enero 2019, 14:40

Varapalo para el Oviedo B, que cayó derrotado en la recta final de su duelo por la tercera plaza contra el Barakaldo (0-1). El conjunto carbayón vio frenada su racha de seis encuentros consecutivos invicto con un penalti transformado por Sergio García en el tiempo de prolongación de la segunda mitad.

En el epílogo de un choque de alto nivel, el extremo fabril asumió la responsabilidad desde los once metros y firmó la victoria visitante al batir a Lucas Díaz, que no pudo adivinar la trayectoria de su lanzamiento. El equipo dirigido por Javi Rozada, que pese a la derrota seguirá una semana más en la zona de 'play off' de ascenso, se enfrentará el próximo domingo en Ganzábal al Langreo.