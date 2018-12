SEGUNDA REGIONAL El Pillarno no puede con el líder Un jugador del Pillarno trata de despejar, con un rival en el suelo. / MARIETA Los de David Tamargo despacharon un buen partido y merecieron mejor suerte, pero no estuvieron finos SANTY MENOR AVILÉS. Martes, 11 diciembre 2018, 00:18

El Pillarno no pudo sacar nada positivo en la visita del sólido líder Quintueles a Las Torres (0-2), a pesar de que los de David Tamargo cuajaron un gran partido y trataron de 'tú a tú' a su rival.

0 PILLARNO 0 QUINTUELES Pillarno: Puente; Presu (Manu, 58), Jony Sandoval, Vity, José Antonio, Sergio (Kote, 71), Borja, Berto (Chope, 89), Joselu (Junquera, 89), Charly y René. Quintueles: Hugo; Jony (Raúl, 60), Diego, Javi, Carlos, Álex (Miguel, 89), Dani (Salva, 90), Arboleya, Adri y Álvaro (Paredes, 66). Goles: 0-1: min. 49, Diego. 0-2: min. 85, Paredes. Árbitro: García Pérez. Amonestó a Presu; y a Jony, Javi y Carlos. Incidencias: campo de Las Torres.

El conjunto castrillonense llevó el peso del partido y generó ocasiones suficientes como para al menos puntuar, pero el meta visitante Hugo se erigió como héroe de los suyos. En la segunda mitad, uno nada más empezar y otro a cinco minutos del final, llegaron los dos tantos del líder, ambos a la salida de un córner.

A dos puntos del 'play off' de ascenso, a los verdiblancos no les queda otra que seguir trabajando para no descolgarse de dos posiciones de las cuales una parece estar muy abierta esta temporada.