El 'play off' asturiano se enciende: cuatro equipos para un solo ascenso Caudal, Covadonga, Sporting Atlético y Lealtad luchan por una plaza en una fase decisiva que premia el acierto y castiga los errores

Samuel Osorio Gijón Viernes, 16 de mayo 2025, 20:49

Tras 34 jornadas de dura, aunque bella, competición, todos los equipos han sido colocados en el lugar que les corresponde. Unos cumplieron objetivos, otros se quedaron cortos… Y cuatro aun se encuentran a la espera de saber cómo acabará su temporada. Se trata de Caudal Deportivo, Covadonga, Sporting Atlético y Lealtad. Los cuatro rivales que se verán, a partir este domingo, las caras, a todo o nada, en un 'play off' que se prevé espectacular.

La Tercera RFEF asturiana, que partía a principios de curso con el cartel de ser una de las más disputadas y difíciles de los últimos años en cuanto al nivel de los clubes, no defraudó en espectáculo. Aunque el ascenso directo tuvo pronto un claro dueño, el Oviedo Vetusta de un Roberto Aguirre que supo comandar con efectividad al filial carbayón hacia un campeonato incuestionable, la lucha por el segundo puesto fue una batalla encarnizada.

El Caudal Deportivo, que se había reforzado con fichajes de calidad para volver a tener tardes de gloria como las que vivió durante el curso, fue el que se pudo llevar el gato al agua. No sin sufrir, pues los hombres de Adrián González firmaron varias fases durante el año.

Tras una victoria incontestable en la jornada inaugural (3-0) ante el Sporting Atlético, el equipo no acabó de cuajar y pasó varias jornadas sin demostrar buenas sensaciones hasta que llegó la increíble racha de diez partidos sin conocer la derrota. Los traspiés ante ambos filiales no les frenaron, y acabaron la Liga regular con otra racha de diez encuentros sin perder, incluida la victoria vital ante el Covadonga que acabaría dando el segundo puesto y la clasificación para la Copa del Rey.

De cara a las semifinales territoriales de este 'play off', que le medirán al Lealtad, el técnico del Caudal, Adrián González, asegura que «una vez conseguido el disputar Copa, el 'play off' se afronta con una motivación extra, porque el objetivo es llegar a la final nacional». El Caudal ha sido víctima de una plaga de lesiones en el último tramo de temporada, especialmente en ataque, con las bajas de Sergio Ríos, Velardi, Boza y Claudio Medina. Estos dos últimos, de hecho, no estarán disponibles para esta primera eliminatoria. Serán, asegura, «difíciles de compensar». Respecto a la ventaja que tiene el Caudal por su situación clasificatoria, sabiendo que un empate en cada ronda le daría el pase, el técnico cree que «no influye en el planteamiento, solo cambia en el momento que pite el árbitro si tenemos que llegar a una prórroga».

El Covadonga, que sufrió ese duro golpe en el mencionado choque ante el Caudal, ha tenido que sobrellevar también la importante nómina de lesionados durante toda la temporada, que hacen pensar qué podría haber sido de su clasificación con un poco más de fortuna. El cuadro ovetense, recién descendido de Segunda RFEF, partía en las quinielas como uno de los candidatos al ascenso y ahora tiene en esta promoción de ascenso una nueva oportunidad para lograrlo.

«Modo 'play off'

David González, entrenador del Covadonga, explica que «el equipo ya está metido en modo 'play off', después de mucho tiempo esperando este momento y habiendo aprendido de los errores para lo que viene ahora». Ante su rival, el Sporting Atlético, ha sabido competir de muy buena manera, manteniendo el 0-0 como locales y venciendo por 0-2 pese a finalizar en inferioridad numérica en Mareo.

Sin embargo, David quita valor a esos dos partidos pues «un 'play off' no tiene nada que ver con la Liga». «Ahora se trata de dos batallas que nos van a llevar como mínimo 180 minutos. Para poder llevárnoslo dependerá de la personalidad que tengamos y de saber hacer lo que llevamos meses haciendo bien. Tenemos gente con experiencia en estas instancias que pueden dar un paso al frente y ayudarnos para conseguir el objetivo», hace hincapié.

El Sporting Atlético, un año más, se ha quedado por debajo de las expectativas. Si bien fueron 25 las jornadas sin perder, desde la segunda hasta la vigesimoséptima, la gran cantidad de empates y la distancia con sus rivales le costaron el puesto a Aitor Zulaika. Las últimas fechas, ya con Samuel Baños al frente y sin apuros clasificatorios, han servido como banco de pruebas para la guerra del 'play off' que se avecina.

«Se lo merecen»

«Noto al equipo con la tensión y las ganas propias que un partido así, que será importante aprovechar la energía de la juventud, cometer pocos errores y prestar atención a ambas áreas», afirma Samuel, que, respecto a su rival, el Covadonga, afirma que «es un equipo de nivel, con muchos jugadores de experiencia y un gran entrenador, pero los chavales están con ganas de reivindicarse y demostrar que podemos tener opciones, porque se lo merecen».

El último en llegar a esta 'fiesta', pero no por ello menos importante, ha sido el Lealtad de Villaviciosa. También tras un cambio de entrenador, donde Luis Arturo tomó el relevo de Julio Arniella, los maliayos han ido recortando puntos hasta vencer en Grado. Un triunfo que les devolvió el quinto puesto que ahora les permite disputar este 'play off'.

Se suele decir que en este tipo de enfrentamientos quien llega desde abajo tiende a tener más éxito. «Quizá esa dinámica puede igualar un poco la eliminatoria, pero siendo conscientes de la calidad que tiene el Caudal», puntualiza Luis Arturo. El Lealtad sabe que tendrá que ganar sí o sí en todas las rondas, pero eso no les supone ningún problema. «Ya tuvimos la primera final en Grado y la sacamos. No se ganan eliminatorias en quince minutos, así que intentaremos que todo esté abierto y poder usar nuestras cartas porque llegamos bien de piernas». Respecto a su rival, hace hincapié en que «será importante estar ordenados atrás, no encajar y a partir de ahí tener nuestras opciones».