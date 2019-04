«Poder hacer historia es muy bonito y quizás difícil de repetir» Iván Valdés, entrenador del Gijón Femenino. / I. R. «Este duelo va más allá de los tres puntos en juego. Es un paso más para dar una mayor visibilidad al fútbol femenino» Iván Valdés. Entrenador del Gijón Femenino MARÍA SUÁREZ GIJÓN. Jueves, 18 abril 2019, 00:41

El entrenador del Gijón Femenino, Iván Valdés, espera ver a su equipo competir hasta el último minuto, pero, sobre todo, disfrutando de un partido histórico. El técnico tiene claro que queda mucho por hacer, pero también sabe que vivir desde dentro el primer partido femenino en El Molinón es toda una suerte para su club.

-¿Se imagina uno dirigiendo un partido como este en El Molinón?

-Este duelo va más allá de los tres puntos en juego. Es un paso más para dar una mayor visibilidad al fútbol femenino y estoy encantado de formar parte. Aún no somos conscientes de lo que se va a vivir, pero al pisar el césped y ver llegar al público nos haremos una idea. Es para disfrutarlo.

«Será un día especial para todos, cargado de momentos para el recuerdo y también nerviosismo»

-Pase lo que pase, el partido ya es histórico solo por el hecho de celebrarse...

-Será la primera vez que algo así suceda en Asturias y esperamos que no sea la última. Poder hacer historia es muy bonito y quizás difícil de repetir, sobre todo con el Gijón Fútbol Femenino de local. Con el paso del tiempo nos iremos dando cuenta de lo que se ha logrado y ojalá no sea algo excepcional. Será síntoma del auge que está teniendo este deporte.

-¿Se ha tardado más de lo que se debería en lograr abrir un campo histórico como El Molinón al fútbol femenino?

-Más vale tarde que nunca. En los últimos tiempos se ha avanzado mucho más que en la última década en cuanto al deporte femenino en general y al fútbol en particular. Esperemos que no se quede aquí y que ese crecimiento prosiga tanto a nivel regional como nacional. En este caso no hubiera sido posible sin el trabajo, predisposición y entendimiento entre los clubes y el Ayuntamiento de Gijón.

-¿Cómo se prepara al vestuario para un partido tan mediático y trascendental?

-A nivel motivacional, el equipo está a tope, pero tratamos de trabajar con la mayor tranquilidad posible. Será un día especial, cargado de momentos para el recuerdo y también nerviosismo. Intentaremos hacerlo lo mejor posible, compitiendo hasta el último minuto y sin desviarnos del objetivo real del domingo: disfrutar de cada instante de la fiesta del fútbol femenino.

-¿Qué partido espera este domingo en El Molinón?

-El equipo viene de realizar buenos encuentros, pero este partido es diferente a todos los anteriores por el escenario y gran ambiente de El Molinón. Será un partido difícil, pero queremos sumar y despedir la campaña con buen sabor de boca.

-¿Este hito ayuda a que la igualdad sea cada vez más real?

-Ojalá lo del domingo se repita pronto. Cada vez se avanza más para que masculino y femenino tengan la misma visibilidad. Y el partido del domingo debe servir como punto de inflexión en nuestra región. Solo así dejará de ser excepcional. La gente demostrará el tirón del femenino en nuestra región. ¡Os esperamos en El Molinón!