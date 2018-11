El Podes golea al Miranda y se acerca al 'play off' de ascenso

El Podes goleó al Miranda (5-2) y, merced a la derrota del Gozón y al empate del Luarca, ya está a un paso del 'play off' de ascenso, sueño que lleva varias temporadas acariciando, sin conseguir premio. El conjunto local comenzó a un ritmo muy alto, saliendo a llevarse el partido desde el inicio. Longo, a los diez minutos, pondría el 1-0 en un remate de cabeza. Poco después, en una acción individual, Borja haría el 2-0 y sólo dos minutos más tarde Álvaro el 3-0 ante un Miranda muy incómodo.

El 4-0 de Longo antes del descanso dejó el partido prácticamente sentenciado, aunque el Miranda nunca bajó los brazos y conseguiría marcar dos tantos en la segunda parte, aunque el gol de Romero dejaría el 5-2 definitivo en el marcador. El Podes apunta alto este curso y el Miranda debe seguir creciendo.

No acaba de dar el salto definitivo el Hispano, que frente al Puerto de Vega se dejó dos puntos (1-1) en un partido en el que tuvo ocasiones para ganar. Un remate al palo en la primera parte y varios acercamientos con peligro no tuvieron premio, de tal manera que el solitario tanto de Nacho era una renta pequeña. El Puerto empató y el marcador no se movería más.