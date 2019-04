El Podes golea y recorta dos puntos al Luarca en la lucha por el 'play off' P. L. PODES. Martes, 9 abril 2019, 00:42

Al igual que el Gozón, el Podes sigue apretando al máximo en la titánica y emocionante lucha por el 'play off' de ascenso, metiendo presión a un Luarca que esta jornada no pudo pasar del empate frente al Treviense. Los gozoniegos no fallaron ante La Fresneda, logrando una merecida goleada (4-0).

Borja y Pajares adelantarían a los locales casi a la limón en torno al minuto veinte de partido, firmando un 2-0 con el que se llegaría al descanso. En la segunda parte, tras el saque de centro, Borja volvería a marcar para dejar el choque visto para sentencia.

A falta de seis puntos, el Podes está a tan solo un puntos de Luarca y Gozón, segundo y tercero, y peleará por meterse arriba.