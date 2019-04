La magia del fútbol o el precioso gesto del portero de Peñarol con un aficionado con síndrome de Down Kevin Dawson dejó que un joven hincha del Plaza Colonia le marcase un penalti para resarcirse de la derrota que habían sufrido EL COMERCIO Gijón Jueves, 18 abril 2019, 09:52

El partido de la liga uruguaya entre el Peñarol y Plaza Colonia fue uno más en el fútbol, que pasó sin pena ni gloria para muchos de los jugadores. Pero sí lo recordará para siempre un aficionado del conjunto local, que se acercó al portero rival al acabar el encuentro para pedirle un favor: quería tirarle un penalti.

Lucas, que padece síndrome de Down, no se dejó llevar por la tristeza de que su equipo hubiese perdido el partido y se atrevió a preguntarle al arquero rival. Kevin Dawson no lo dudó y mientras el resto de sus compañeros se saludaban en el centro del campo, él acompañó a Lucas hasta el área.

El joven colocó el balón en el punto de penalti y, ni corto ni perezoso, lanzó un zurdazo a la derecha del portero, pegado al palo. No pudo hacer nada Dawson en su estirada y el balón acabó dentro de la portería. Una gran alegría para Lucas, que corrió hacia el córner a celebrarlo con la grada.

QUE PASE EL QUE SIGUE!



Luego del partido vs @OficialCAP, nuestro querido Lucas se batió a duelo con @kevindaw1992, quien ni con 4 manos la sacaba!



Lucas 2 - 0 Goleros.#EsSoloFutbolpic.twitter.com/hrJJDlUGN4 — Club Plaza Colonia (@PlazaColonia) 15 de abril de 2019

Mientras, la grada aplaudía como si de un gol real se hubiese tratado. Aunque Plaza Colonia no ganó el partido, seguro que Dawson no ha recibido un gol con tanto placer como éste en toda su carrera deportiva.

La imagen ha dado la vuelta al mundo y tanto el portero de Peñarol como el propio club se han llevado los elogios unánimes. El propio Plaza Colombia compartió el vídeo y destacó la calidad humana del momento.