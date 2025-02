Portugal trunca el sueño continental de Manu García Un gol en propia meta de Jorge Cuenca cierra las puertas de la final del Europeo Sub 21 a España y provoca el segundo mazazo para el mediapunta del Sporting en los últimos cinco días

Iván Álvarez Jueves, 3 de junio 2021, 20:07

De nuevo sin opción de enmendarlo, impotente y agotado desde el banquillo tras sumar 75 minutos de juego a una semana iniciada con prórroga, Manu García sufrió su segundo mazazo en los últimos cinco días. Tras verse apeado desde la distancia de la lucha por el ascenso a Primera con el Sporting, el mediapunta rojiblanco tampoco podrá sumar a su palmarés el título de campeón de Europa Sub 21, después de que Portugal le cerrase el paso a la final de forma dolorosa, con un gol en propia puerta de Jorge Cuenca a diez minutos de la conclusión del choque.

Doloroso revés cuando España más apretaba para deshacer el marcador inicial. La selección lusa, con la columna vertebral de la generación que se impuso en la tanda de penaltis de la batalla ibérica por el trono sub 17 cinco años antes en Bakú, volvió a ejercer de cruel verdugo. En su cuarta titularidad consecutiva, el ovetense volvió a ser el enlace entre la medular y el frente de ataque elegido por Luis de la Fuente, que reformó el once con cuatro cambios. Remendada la baja de Guillamón con el bautismo de Óscar Gil para enviar a Mingueza al eje de una línea defensiva con Cucurella en el flanco izquierdo, le dio la manija a Gonzalo Villar en detrimento de Fran Beltran y lanzó al frente de ataque a Puado buscando exprimir su gran momento de confianza tras el doblete firmado ante Croacia.

España Álvaro Fernández; Óscar Gil, Mingueza, Jorge Cuenca, Cucurella; Zubimendi, Gonzalo Villar (Abel Ruiz, m. 82); Brahim (Yeremy Pino, m. 65), Manu García (Sancet, m. 76), Bryan Gil (Juan Miranda, m. 46) y Puado. 0 - 1 Portugal Diogo Costa; Dalot, Queirós, Diogo Leite, Abdu Conté; Bragança (Romario Baró, m. 65), Vitinha, Gedson Fernandes (Florentino Luís, m. 51); Fabio Vieira (Pedro Pereira, m. 90); Dani Mota (Tiago Tomas, m. 65) y Rafael Leao (Jota, m. 65). Gol: 0-1: m. 80, Jorge Cuenca en propia puerta.

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia). Amonestó a Brahim; y a Rafael Leao.

Incidencias: semifinal del Europeo Sub 21 disputado en el Stadion Ljudski vrt de Maribor (Eslovenia).

Encargado de lanzar las acciones de estrategia, la primera contribución en el partido del mediapunta del Sporting fue defensiva, al repeler el remate de Vitinha. Se desprecintó con alternancia en el manejo del balón. De la osadía de Bryan Gil desde la izquierda, siempre dispuesto a buscarle las cosquillas a Dalot, nacieron las primeras aproximaciones españolas. No las pudo concretar Puado, esposado por la pareja de centinelas lusos en la retaguardia.

A las escaramuzas con el sello del extremo gaditano se sumó Brahim Díaz, que se zafó de la sombra de su marcador, aunque llegó demasiado para dirigir su testarazo entre los tres palos. Portugal recogió el guante e intimidó con un zapatazo despejado por Álvaro Fernández con el primer cuarto de hora de juego a punto de expirar.

Desconectado del balón, atrapado en el triángulo de centrocampistas lusos y sin espacio para maniobrar en el balcón del área, Manu García retrocedió su posición con frecuencia tratando de encontrar un desahogo. Impreciso, con unas dificultades para domar el balón pocos frecuentes en su juego, su tono discreto fue el reflejo colectivo de una selección incómoda ante un duro rival.

Al filo de la media hora, Rafael Leao desarboló a la zaga española con su potencia y la bomba enviada al área pequeña no la detonó por muy poco Dany Mota. En el fuego cruzado, a Brahim le faltó poco para sorprender a Diogo Costa con un zurdazo desde media distancia que terminó en saque de esquina. Fueron ganando fluidez los jóvenes dirigidos por Luis de la Fuente y Portugal abrazó la tregua.

Movió ficha en la pausa Luis de la Fuente, que reemplazó a Bryan Gil por Juan Miranda para adelantar la posición de Cucurella, que hizo temblar el poste con un zurdazo en el primer minuto del segundo acto. La embestida la continuó Manu García, que intentó sorprender a Diogo Costa con un remate desde fuera del área que terminó en el lateral de la red. Con Gonzalo Villar como compinche, Brahim se sumó al asedio con un remate desde el interior del área que se perdió cerca del poste tras desviarlo la muralla lusa.

Con el partido en llamas, Rui Jorge recurrió a su extintor e intentó poner hormigón a la zona ancha con la entrada al campo de Florentino Luís. Al filo de la hora de juego, a España le birlaron un penalti después de que el capitán Queirós trabase dentro del área con una zancadilla a Brahim.

Con los ecos de esa reclamación, Manu García levantó el periscopio y condujo con determinación un contragolpe hasta la frontera del área que finalizó con un disparo ajustado que se fue lamiendo el poste. Desfondado tras una larguísima temporada y el esfuerzo del lunes en la prórroga, el ovetense dejó su lugar en el terreno de juego a Sancet con el choque recién adentrado en el último cuarto de hora reglamentario.

Con Portugal amurallada, Óscar Gil abortó un centelleante ataque de Jota. Alivio efímero, porque los lusos desnivelaron el marcador en una jugada en la que les sonrió la fortuna. Envío en profundidad de Vitinha hacia Fabio Vieira, que se internó desde el costado derecho y su pase en busca de Tiago Tomás en el corazón del área terminó en el fondo de la portería española, después de que el desafortunado despeje de Jorge Cuenca describiese una parábola que superó a Álvaro Fernández. El toque de corneta de Luis de la Fuente, que añadió más pólvora con la entrada de Abel Ruiz en detrimento de Gonzalo Villar, no surtió efecto, con ataques deslavazados que no evitaron que España dijese adiós al torneo tres días antes de lo deseado y no pudiese revalidar su corona continental.