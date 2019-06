El Praviano se convertirá en filial del Real Oviedo Manel. / MARIETA El club anunció ayer una lista de quince bajas del actual equipo y por el momento solo continúan Chechu y Davis S. MENOR AVILÉS. Martes, 11 junio 2019, 00:14

Aunque todavía falta la firma y que el Real Oviedo lo haga oficial, el Praviano se convertirá a partir de la próxima temporada en segundo filial del club ovetense. Se da por hecho que el equipo pasará a ejercitarse por las mañanas y en Oviedo, posiblemente en las instalaciones Tensi, y la mayor parte de la plantilla la formarán jugadores cedidos por el conjunto oviedista.

Aunque desde el Praviano todavía no confirman nada, el director deportivo de la entidad, Álex Martínez, anunció ayer una extensa lista de bajas que no hacen más que poner de manifiesto la revolución que habrá este verano en el equipo. En ese sentido, no continúan en el equipo los dos porteros, Raúl Paulino y Javi Menes; los defensas David González, Xavi Julià, Iván Guardado y Fran Martín; los medios Aitor, Xabi Semedo y Pablo Tineo; y los atacantes Javi Gutiérrez, Pablo, Juan Suárez (Mosconia), Rubén Riesco (Tuilla), Juanma y Eloy, que regresará al Real Oviedo tras un año cedido.

En total son quince bajas en un equipo en el que, por el momento, sólo está confirmada la continuidad del central Davis Alejandro y el lateral Chechu. Tienen oferta de renovación encima de la mesa Luis Gutiérrez y Dani Corgo, que aún no han respondido.

En cuanto al banquillo, todo hace indicar que Manel, quien llegó a jugar en el primer equipo del Real Oviedo en Primera División, continuará una temporada más. Por otro lado, la junta gestora ha ampliado el plazo de presentación de candidaturas a la presidencia, al quedar vacante la primera intentona. Tito García podría asumir de nuevo el cargo.