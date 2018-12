El Praviano estalla contra el Juez de Competición Manel ha sido sancionado con tres partidos. / JORGE PETEIRO El presidente Tito García pide «respeto» y el club agotará todos los recursos en busca de «justicia»A pesar de presentar alegaciones, Galo Sánchez de la Viña ha dado la razón al colegiado, sancionando a jugadores y técnicos SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 27 diciembre 2018, 00:21

La de ayer fue una tarde difícil para la humilde familia del Praviano. Después de sentirse menospreciados en el último partido del año frente al Covadonga, en el que el colegiado Muñoz Suárez señaló acciones incomprensibles, los rojillos se quedaron perplejos ayer al conocer las sanciones, pues el Juez Único de Competición, Galo Sánchez de la Viña Gallo, no tuvo en consideración ninguna de las alegaciones enviadas por el club, sancionando a diestro y siniestro a tenor de lo reflejado en el acta por el colegiado del encuentro.

Muy descontento, el presidente del Praviano, Tito García, envió ayer un comunicado en el que quiso reflejar su malestar con la decisión, de tal manera que el club «recurrirá las medidas adoptadas por el Comité de Competición, agotando todos los recursos a nuestro alcance. Por encima de todo está la defensa de nuestro club ante una injusticia manifiesta como esta». Tito recordó lo ocurrido el pasado sábado, cuando se produjo «algo insólito en un partido de fútbol: que un árbitro no sólo no supo leer la tablilla de cambios -expulsó a Eloy por perder tiempo al salir del campo, cuando el jugador a sustituir no era él-, sino que, de forma arrogante, provocativa y totalmente indigna, decidió no permitir un cambio a nuestro equipo durante todo lo que restaba de partido, negándose varias veces y mofándose de nuestros jugadores y cuerpo técnico cuando así se lo solicitaban».

El acta, la clave

En ese sentido, el mandatario praviano lamenta que «decidió expulsar a todo jugador que le solicitara el cambio, alterando claramente el signo del partido. Como le debió parecer poco el ensañamiento, mintió de manera malintencionada y sin ningún tipo de escrúpulos en la redacción del acta». Tras recurrir lo escrito, el presidente confiaba «en que si una persona, un juez, no ha estado a la altura de la posición que tiene, al menos otra u otras personas, los organismos sancionadores, sean capaces de restaurar el daño causado».

Nada más lejos de la realidad, al técnico Manel le cayeron tres partidos, a Girol y a Eloy, dos, a Juanma, uno, y a la fisioterapeuta Lorena Ramos, otro, además de la cantidad de 255 euros en sanciones económicas. Tito lamenta que «hace pocas semanas vivimos un capítulo parecido, que no igual, en nuestro campo. Al equipo rival le expulsaron a tres jugadores y al entrenador, pero entonces todo quedó arreglado y únicamente le cayó un partido a uno de los jugadores expulsados». Ese equipo era el Caudal y el presidente del Praviano tiene claro que «según parece existen dos varas de medir, una para unos equipos y la buena, la que se debe utilizar por el ruido que generan y el estatus que tienen, para otros». Con todo ello, «nosotros nos consideramos tan importantes como los demás. Nuestros jugadores, cuerpo técnico y afición merecen el mismo trato, respeto y consideración que el resto de los equipos de Tercera».

En lo que respecta al Juez Único de Competición, el abogado Galo Sánchez de la Viña Gallo, al presidente del Praviano le parece «más lamentable su actitud que la del árbitro del partido, ya que tuvo todo el tiempo, argumentos y pruebas para poder hacer lo que se le presupone: impartir justicia. Seguramente ni se ha leído nuestras alegaciones ni ha perdido mucho tiempo en decidir», asume. A pesar de todo, Tito concluye su alegato manifestando su «respeto y admiración hacia el colectivo arbitral. La actitud de una persona no debe empañar la labor general de los colegiados».