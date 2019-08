El Praviano se impone por la mínima al Avilés Stadium en el Muro de Zaro S. MENOR AVILÉS. Sábado, 17 agosto 2019, 01:23

El Praviano, que continúa sin publicar de forma oficial su plantilla a la espera de las decisiones que tome el Real Oviedo B, se impuso por la mínima al Avilés Stadium en el Muro de Zaro (0-1) con un tanto de Rafa Felgueroso. El próximo compromiso de los rojillos tendrá lugar hoy frente al Luarca en La Veigona, mientras que el Stadium disputa también esta tarde el Trofeo Ramón Ralla ante el San Martín de Tercera División.

En La Toba, un 'doblete' de Pablo sirvió para que el Llaranes venciese a uno de los equipos a los que se enfrentará esta temporada en Preferente, el Universidad de Oviedo (2-1). El Podes continúa con su mala racha de resultados en pretemporada y en esta ocasión cayó goleado en su visita al Pumarín de Primera Regional por 4-0.

En Muros se disputó el Torneo Villa de Muros, que se fue para la vitrina del Madalena de Morcín que dirige Abraham Albarrán. Los pupilos del avilesino vencieron al Muros (1-3) y perdieron contra el Turón (1-0), superando por golaverage a los turoneses, que no pasaron del empate frente al Muros (1-1). El Hispano venció en su segundo amistoso al Celtic de Puerto (2-0) con un 'doblete' de Luis', el Gozón on pasó del empate ante el Aboño (2-2), goles de Buylla y Rubo; el Bosco no pudo con el Astur de Liga Nacional juvenil (1-3) en su estreno en Santo Domingo, y el Marino de Cudillero superó al Nalón (2-1), tantos de Oli y Pacheco.