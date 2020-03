Suspendida la Premier League hasta el 4 de abril Los jugadores del Liverpool celebran un gol. / EFE El balón tampoco rodará en las ligas francesa y alemana por la pandemia del coronavirus COLPISA/AFP Londres Viernes, 13 marzo 2020, 16:44

La Premier League inglesa decidió este viernes suspender todos los partidos hasta el 4 de abril tras una serie de casos de coronavirus, incluido el entrenador del Arsenal Mikel Arteta y el jugador del Chelsea Callum Hudson-Odoi.

«Tras una reunión de accionistas celebrada hoy, se decidió por unanimidad suspender la Premier League con la intención de volver el 4 de abril, bajo reserva de los consejos médicos y las condiciones del momento», anunció la Premier League en un comunicado.

El Everton también anunció que a todo su equipo y al personal técnico se les aconsejó que se confinen después de que un jugador informó de síntomas consistentes con el covid-19.

El jueves, tres jugadores del Leicester City se confinaron y el Bournemouth informó de que el portero Artur Boruc y cuatro miembros del equipo hicieron lo mismo.

«Por encima de todo, deseamos que Mikel Arteta y Callum Hudson-Odoi se recuperen rápidamente, así como todos los demás afectados por covid-19», dijo el director ejecutivo de la Premier League, Richard Masters.

«En esta situación sin precedentes, estamos trabajando estrechamente con nuestros clubes, el gobierno, la Asociación de Fútbol y la Liga Inglesa de Fútbol y podemos asegurar a todos que la salud y el bienestar de los jugadores, el personal y los aficionados son nuestra prioridad», agregó.

La Liga Inglesa de Fútbol, que comprende las tres divisiones inferiores a la Premier League, y la Superliga Femenina también serán suspendidas hasta el 3 de abril.

Los dos partidos amistosos de Inglaterra en casa contra Italia y Dinamarca a finales de este mes fueron pospuestos. Sin embargo, las autoridades todavía esperan poder reanudar y completar la temporada en una fecha posterior.

«A pesar de los desafíos, el objetivo de la Premier League es reprogramar los partidos suspendidos cuando sea seguro hacerlo», añadió el comunicado.

Francia y Alemania también paran

La Liga de Fútbol Profesional (LFP) de Francia también decretó una hora antes la suspensión inmediata y «hasta nueva orden» de la Ligue 1 y de la Ligue 2, primera y segunda división.

Reunida en consejo de administración telefónico excepcional este viernes, la LFP decidió «por unanimidad» suspender la liga, siguiendo el ejemplo del fútbol italiano y español.

Ante la inquietud creciente entre jugadores y entrenadores, la decisión de jugar a puerta cerrada total hasta el 15 de abril, no fue suficiente para los presidentes de los clubes.

«Continuar jugando no tiene sentido, las medias medidas no valen. Los jugadores están en contacto directo los unos con los otros, no quieren jugar y los entrenadores lo saben», señaló Raymond Domenech, presidente de Unecatef, el sindicato de entrenadores.

La primera consecuencia, los partidos de este fin de semana, empezando por el Lyon-Reims, que abría la 29ª jornada este viernes, quedan aplazados.

El jueves por la noche el presidente francés Emmanuel Macron se dirigió a los ciudadanos para anunciar restricciones claras, también en el mundo del deporte, ante «la mayor crisis sanitaria» que el país ha conocido desde hace un siglo, señaló.

De esta forma, este viernes los clubes han aceptado «por gran mayoría» un aplazamiento de los partidos, según una fuence cercana, así como los jugadores, «por una inmensa mayoría», según la UNFP, sindicato de futbolistas profesionales.

Este viernes por la tarde, fue la Liga Alemana de Fútbol (DFL) la que anunció la suspensión inmediata del campeonato, por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial.

Horas antes, el presidente de la DFL había anunciado que su intención era proponer el aplazamiento de la Bundesliga a partir de la próxima semana y hasta el 2 de abril, pero finalmente se decidió seguir el ejemplo de los otros grandes campeonatos y optar por una suspensión inmediata.