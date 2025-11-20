Los Premios Quini celebran su XIV edición EL COMERCIO y la Federación de Peñas del Sporting celebran esta tarde la gran fiesta del fútbol asturiano con Villa como invitado de lujo

Iván García Gijón Jueves, 20 de noviembre 2025, 06:55 Compartir

El legado de Quini es infinito. Ya lo fue en vida y, tras su repentina muerte, en marzo de 2018, la figura de 'El Brujo' se ha erigido en la de un gigante. El Molinón, el estadio que tantos goles suyos vio festejar,y que aún lo recuerda en cada minuto nueve, lleva su nombre acoplado. En los aledaños del campo, una estatua suya recuerda al que ha sido uno de los grandes goleadores del fútbol asturiano y también español. Precisamente una estatuilla con el rostro del '9' será el trofeo que reciban los catorce galardonados en la decimocuarta edición del Premio Quini, que se celebrará esta noche en el Hotel Artiem y que organizan la Federación de Peñas del Sporting y el diario EL COMERCIO.

La gala reconocerá el desempeño goleador de, en total, trece futbolistas el curso pasado. Además, se le concede a Nissan Cyassa el Premio Institucional. La gala no podía tener mejor maestro de ceremonias que David Villa, múltiple ganador del trofeo. 'El Guaje' recogerá el testigo de Luis Enrique y será el encargado de entregar los premios. Tras un lustro de ausencia, se retoma así la gran fiesta del gol asturiano. Una gala en la que se ha consagrado a grandes goleadores de todas las categorías y edades, entre otros el propio David Villa, Miguel Ángel Guerrero, Carlos Castro, Miguel Linares y Diego Cervero.

Ampliar Eatatuilla de premiados de los Quini.

Siguiendo la estela de 'El Guaje', el valencianista Diego López será quien reciba el Premio Quini como máximo goleador asturiano en la división de oro, la Liga EA Sport.

Un peldaño por debajo, tres sportinguistas serán los agasajados. Nacho Méndez –ahora en el Johor– y Gaspar Campos comparten, con cuatro dianas, el cartel de principales artilleros del Principado el curso pasado en Segunda. Ambos completan, junto a Juan Otero como máximo goleador sportinguista de la temporada 2024-2025, las estatuillas que recibirá el Sporting por su desempeño del curso pasado en el cuadro masculino.

También tienen pasado en Mareo los dos siguientes ganadores. Por un lado, Pablo Fernández, ahora en el Uniao Leiria portugués, quien con sus 15 goles mantuvo al Nástic de Tarragona en la pelea por el ascenso en Primera Federación el curso pasado. Finalmente no lo pudieron lograr. Sí lo hizo el Avilés de Álvaro Santamaría, en parte gracias a sus 11 dianas en la temporada regular, con las que el exsportinguista se convirtió en el referente regional de Segunda Federación.

Especial volverán a ser los Premios Quini para Iván Conceiçao. El canterano del Oviedo recibirá de manos de Villa su sexto galardón tras haberlo conquistado en categoría alevín, infantil, cadete y doblemente en División de Honor. Será el primer Quini que levante tras salir de la disciplina carbayona, gracias a sus 14 tantos con el Titánico del curso pasado. Pelayo Rodríguez, del Unión Comercial, completa la nómina de premiados en categoría masculina.

«El compromiso de Quini con el fútbol femenino era muy grande y así lo queremos reflejar», destacaba el presidente de la Federación de Peñas, Jorge Guerrero. Cuatro jugadoras recibirán el Premio Quini por su temporada pasada. La deportivista Olaya Enrique y la internacional española y jugadora del Real Madrid, María Méndez, compartirán estatuilla como las mejores goleadoras de Asturias en Primera División femenina. Isabel Corte, del DUX Logroño, recibirá, por su parte, el galardón por su aportación goleadora en la Primera Federación y Lucía Granda, del Sporting, completará la lista de premiados por sus números con el Sporting Femenino de la campaña pasada como la representante de Segunda Federación Femenina.

El oviedista Pablo Agudín, con sus diez tantos en el División de Honor, será el único premiado del fútbol base en la gran fiesta del fútbol asturiano. Una que ha vuelto para quedarse.