El primer derbi sin 'El Brujo' La última visita de 'El Brujo' al viejo Tartiere como futbolista, en mayo de 1977. De izquierda a derecha, de pie, Doria, Castro, Redondo, Joaquín, Núñez y José Manuel. Agachados, Ciriaco, Morán, Quini, 'Tati' Valdés y Churruca. Quini jugó diez partidos de rivalidad en su etapa de futbolista rojiblanco, estuvo otros once como delegado y vivió los dos últimos en calidad de representante institucional

El partido de mañana será el primero sin la figura del mítico Enrique Castro, 'Quini'. Su primera confrontación ante su eterno rival fue en noviembre de 1969, once meses después de su debut liguero con los rojiblancos. El encuentro resultó con la tensión de un derbi y acabó sin goles, con el Sporting de Carriega camino del cuarto ascenso de su historia.

Como futbolista, Quini disputó diez partidos de rivalidad, la mitad de los cuales fueron en el viejo Tartiere. Sus confrontaciones se resolvieron con dos triunfos del Oviedo, dos empates y una victoria gijonesa. En el campo oviedista, anotó dos goles. Uno no tuvo ninguna repercusión, porque no evitó la derrota rojiblanca por 3-1 en septiembre de 1975, con un triplete de Alarcón. Pero el último significó el ascenso del Sporting de Vicente Miera, junto a otro gol de Enzo Ferrero, que superaron el inicial tanto oviedista, también marcado por Alarcón. Fue un resultado decisivo, porque los rojiblancos confirmaban su regreso a Primera División a una jornada del final y dejaban a los azules con unas opciones casi nulas. De hecho, el Oviedo quedó quinto, pese a ganar 18 partidos, tantos como el Sporting, pero lo condenaron trece derrotas.

El partido de aquel 29 de mayo de 1977 fue el último derbi de Quini como futbolista. Volvió en la etapa de Benito Floro, con funciones de delegado. En ese puesto le tocó una época más complicada, por la trayectoria del equipo gijonés, flirteando con el descenso el primer año y con la caída del equipo a Segunda División en la siguiente campaña. En esta etapa, Quini tuvo que esperar cinco años para ver ganar al Sporting, lo que celebró dos veces en menos de un mes. Primero fue en la Copa, en la primera vez que los gijoneses eliminaban a los oviedistas, y poco después, en la Liga, en el debut de los rojiblancos en el nuevo Tartiere, con un 0-2 firmado por Lozano y David Villa. Ambos encuentros se disputaron en octubre de 2001.

Las ultimas coincidencias fueron en la campaña anterior, después de catorce años sin enfrentamientos, con Quini como representante institucional de la entidad rojiblanca, cargo que empezó a desarrollar en el verano de 2015 tras el ascenso del Sporting de Abelardo. En esta etapa, 'El Brujo' vivió un empate en El Molinón y una derrota en la última visita al Carlos Tartiere, 23 días antes de su repentino fallecimiento.

El mítico Enrique Castro, 'Quini', es un símbolo en la historia del Sporting, pero en dos ocasiones pudo haber fichado por el Oviedo antes que por los rojiblancos. La primera vez se produjo seis meses antes de ser contratado por el Sporting. El Oviedo, presidido por Enrique Rubio Sañudo, le presentó una oferta, que 'El Brujo' llegó a aceptar, aunque cuando llegó a las oficinas del club azul, que entonces estaban en la calle del Marqués de Santa Cruz, acompañado de su padre, se encontraron con un cambio en las condiciones pactadas. En el momento de analizar el contrato, ya redactado por el club, Quini y su padre detectaron que la ficha era para el Vetusta, lo que no aceptaron, ya que la oferta era como jugador del Oviedo. Quini senior consideraba que para jugar en Tercera División en Oviedo le venía mejor seguir en Llaranes, en el desaparecido Ensidesa, que lo tenía al lado de casa. Ese fue el motivo de no aceptar un contrato que no se correspondía con lo que se había pactado. Seis meses después se produjo su fichaje por el Sporting, en lo que insistió Jesús Barrio, secretario general del club gijonés en aquella época.

Hubo una segunda ocasión para enrolarse en el Oviedo. Fue después de dejar el Barcelona, en 1984. Incluso llegó a participar en algunos entrenamientos con José Luis Romero como entrenador de la plantilla azul. La propuesta económica del club carbayón era muy interesante, pero la aparición del Sporting para lograr su fichaje no le permitía dudar. En alguna ocasión, Quini comentó que las condiciones del contrato de los rojiblancos eran inferiores, pero en una reunión en Casa Gerardo, en la que estuvo su hermano Castro, cuya opinión fue determinante para su regreso a El Molinón, se cerró su vuelta a Gijón y se acabaron las opciones del Oviedo, un club por el que 'El Brujo' siempre tuvo simpatías por su condición de asturiano.

El sábado se registrará una ausencia importante. Será el primer derbi sin el mítico Quini.