El PSG se vuelca con la Fundación Xana en el regreso de Luis Enrique para medirse a 'su' Barça El cuadro parisino lucirá el logo de la fundación en la parte baja de su camiseta en el duelo de este miércoles y destinará los fondos recaudados de su venta en subasta

G. Fernández Barcelona Martes, 30 de septiembre 2025, 19:20

No podrá ser en el Camp Nou –que sí acogerá el siguiente duelo como local de los culés–, pero el PSG de Luis Enrique volverá a cruzarse en el camino de 'su' Barça en Champions este miércoles (21 horas) dos años después del enfrentamiento entre ambos en cuartos de final, en el que resultaron vencedores los parisinos. Los franceses lucirán para la ocasión el logo de la Fundación Xana en el dorso de sus camisetas, justo bajo el dorsal.

Una iniciativa solidaria en la que la escuadra parisina también subastará las elásticas de sus jugadores al término del choque y el dinero recaudado irá a parar a la fundación que apadrina Lucho y que fue recientemente premiada con el Trofeo Sócrates en la pasada gala del Balón de Oro.

En lo deportivo, el espectáculo está más que servido. Vigente campeón y, tal vez, principal aspirante se retan para calibrar sus respectivos estados de forma, mermados ambos por las bajas. Ter Stegen, Joan García, Balde, Fermín López, Gavi y Raphinha, último en caer, no serán de la partida por el bando culé. Tampoco lo harán Marquinhos, Doué, Kvaratskhelia y el flamante Balón de Oro, Dembelé, en el cuadro parisino.

El Lluís Companys acogerá uno de los mejores duelos que se pueden ver en Europa, en el que el Barça se aferra a la vuelta de Lamine Yamal a una alineación titular, tras superar su lesión, para tratar de desarbolar a uno de los mejores entramados defensivos del mundo.

Los dos equipos afrontan esta segunda fecha tras haber vencido en la inaugural. Los de Hansi Flick, en Newcastle (1-2), mientras que los de Luis Enrique golearon al Atalanta (4-0) en el Parque de los Príncipes. «Será un partido bonito entre dos equipos que quieren el balón», anunciaba ayer el preparador asturiano, poco antes de deshacerse en elogios hacia el canario Pedri, a quien él hizo debutar con la Selección Española con tan solo 19 años: «Espero que no traiga la varita, pero el Barça no es solo él. Es un muy buen equipo con y sin balón».