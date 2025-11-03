El Puerto Vega paga la resaca copera ante el San Claudio

El Puerto Vega acusó el esfuerzo del encuentro copero ante el Celta de Vigo y, pese a que dominó y creó ocasiones para marcar, no ... estuvo fino de cara a potería.

Ya a los tres minutos del inicio tuvo que intervenir el cancerbero local, Alessandro, para interceptar un disparo de Borja.

El primer tanto local se produjo en el minuto 14, cuando Félix arrebató el esférico a la zaga visitante y aunque Javi Torres despejó su disparo, no pudo evitar que Cañamar en segunda instancia lograse abrir el marcador.

No se vino abajo el Vega, que creó mucho peligro en varios saques de banda botados por Matheus. En un de ellos Ballina estuvo a punto de empatar, pero Alessandro lo evitó en otra buena intervención.

En el minuto 36, el propio Ballina sacó un libre directo desde unos 25 metros que salió lamiendo el travesaño de la portería local. Cuatro minutos después, un saque de esquina botado por Ardura llegó a Borja y Alessandro despejó su remate.

En la segunda mitad, los cambios del técnico visitante, Javi Prendes, obligaron al San Claudio a encerrarse en su área. En el minuto 51, Davo llegó a la línea de fondo y cedió el balón a Ballína, que remató alto.

Más fortuna tuvieron un minuto después, cuando Alessandro rechazó un remate de Davo, pero el balón llegó a Ballina, que devolvió las tablas al marcador.

Pudo adelantarse el Puerto Vega en el minuto 69 cuando, tras varios rechaces, remató Davo y atajó Alessandro.

En el minuto 72, Javi Torres despejó a córner un remate local tras una contra, Se botó muy cerrado, lo remató Félix y no lo pudo atrapar Javi Torres de modo que llegó a Preciado, que de cabeza estableció el 2-1.

Con el Vega volcado arriba, el San Claudio sentenció en una contra que culminó Sergio.