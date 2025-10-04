El Puerto de Vega saborea la Copa

El Puerto de Vega ya puede decir que formará parte de la próxima edición de la Copa del Rey. El conjunto naviego, que había ... dejado prácticamente sentenciada la eliminatoria con el 4-0 de la ida en El Campón, viajó a tierras riojanas para confirmar su pase ante el Alberite, y lo hizo acompañado por un nutrido grupo de aficionados que no quisieron perderse una cita histórica.

Lejos de especular con el resultado, los de Javi Prendes salieron con la misma ambición que les caracteriza y fueron los primeros en golpear. A los 17 minutos, Mario López adelantó a los visitantes. El extremo, que ya había sido uno de los más activos en la ida, encontró esta vez el premio del gol para poner el broche a una eliminatoria sobresaliente de los naviegos.

Alberite Héctor Bellido; Medrano (Marcos García m. 46), Zorzano, Roberto Hilera, Unai Aguirre (Omar Vitorica m. 56), Miguel Gil, Enrique Saenz, Alberto Ausejo (Felipe Ortiz m. 63), Adahy, Javi Toyas (Miguel Ortiz m. 46) y Raúl Georgian (Iván Ochoa m. 63). 1 - 1 Puerto de Vega Javi Torres; Santi Otero, Álvaro Rodríguez (Mathe, m. 24), Dani Moreira, Gonzalo Trovato (Rubén Menéndez, m. 67); Sergio Ardura, Pedro Riesgo; Mario López (Pablo Vilar, m. 61), Diego Fernández (Pelayo García, m. 67), Borja Fernández y Davo (Guille Méndez, m. 46). Goles: 0-1: min. 17, Mario López. 1-1: min.67, Iván Ochoa.

Árbitro: Juan Casaucau (Aragón). Amonestó a los locales Medrano, Raul Georgian, Felipe Ortiz, Iván Ochoa y Zorzano, y a los visitantes Gonzalo Trovato, Davo y Pablo Vilar.

El Alberite quiso anotar el gol de la honra y logró empatar tras el descanso, pero la clasificación del Puerto de Vega nunca llegó a estar en peligro. Los asturianos controlaron el ritmo del encuentro, defendieron con solvencia y certificaron el pase con el 1-1 final, un resultado que refleja la superioridad global de los de Prendes en la eliminatoria.

Con este empate, el Puerto de Vega se convierte en el sexto representante asturiano en el cuadro principal de la Copa del Rey, completando una nutrida participación regional. Además, estarán bien distribuidos, pues cada uno de los primeros seis niveles contará con un equipo del Principado: Real Oviedo (Primera División), Real Sporting (Segunda), Real Avilés (Primera RFEF), UP Langreo (Segunda RFEF), Caudal Deportivo (Tercera RFEF) y el propio Puerto de Vega, que competirá desde la Primera Asturfútbol.

El sorteo de la primera ronda se celebrará el lunes a las 13 horas, y los de Navia ya conocen a sus posibles rivales. Dados los criterios geográficos y demás condicionantes que rigen los emparejamientos, se medirán como locales ante un equipo de Primera División, y solo hay cuatro nombres en el bombo: Real Oviedo, Celta de Vigo, Real Sociedad y Alavés. El partido, eso sí, deberá disputarse en El Pardo, en Navia, al ser el único campo de la zona que cumple con los requisitos federativos. Una cita que tendrá lugar el día 28, 29 o 30 de octubre, y que ya ha dejado de ser un sueño para pasar a ser realidad.