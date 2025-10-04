El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas
La plantilla del Puerto de Vega celebra en Alberite junto a su afición el pase a la primera ronda de la Copa del Rey. E. C.

El Puerto de Vega saborea la Copa

Los de Javi Prendes jugarán ante un Primera tras empatar en Alberite ante una nutrida representación de su afición, que quiso acompañar al equipo

Samuel Osorio

Gijón

Sábado, 4 de octubre 2025, 21:38

Comenta

El Puerto de Vega ya puede decir que formará parte de la próxima edición de la Copa del Rey. El conjunto naviego, que había ... dejado prácticamente sentenciada la eliminatoria con el 4-0 de la ida en El Campón, viajó a tierras riojanas para confirmar su pase ante el Alberite, y lo hizo acompañado por un nutrido grupo de aficionados que no quisieron perderse una cita histórica.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

