Puyol: «Todos conocemos a Piqué, yo hubiera actuado como Messi»
BARCELONA. Domingo, 13 octubre 2019, 01:34

El excapitán del Barcelona Carles Puyol afirmó ayer que la actitud de Piqué es de sobra conocida por «todos» y que él hubiera «actuado» como lo hizo Leo Messi tras las recientes declaraciones que polemizaban con la junta directiva del club culé, asegurando que Piqué va «directo» y él tenía otro estilo ante la prensa.

«Hay que respetar a Gerard. Le conocemos todos y él dice lo que piensa, va directo», comentó Puyol tras las palabras del que fuera su compañero, que sorprendió hace dos semanas pidiendo «unidad» a todo el club, incluida la junta directiva. «No nos queremos hacer daño», espetó.

«A mí me gustaba -como capitán- hablar más o menos igual que Messi y hubiese actuado igual que él», dijo Puyol ante los medios en su comparecencia como embajador mundial de la Danone Nations Cup, en la que también fue preguntado por el cese de Víctor Valdés como entrenador del juvenil blaugrana.

«Como entrenador no tiene mucha experiencia, pero sí como jugador. No conozco los motivos (de su cese), pero estoy seguro de que Víctor Valdés será un grandísimo entrenador. No es fácil el fútbol formativo, miramos el resultado y debemos poner el foco en la formación de las personas», añadió.

Además, Puyol fue preguntado por su renuncia al cargo de director deportivo ofrecido por Bartomeu. «No era el momento» de regresar a Can Barça, donde jugó 15 años en el primer equipo. «Creo que estaba muy claro el comunicado», dijo el campeón del mundo con España.

«No se pueden interpretar cosas más allá de lo que dije, estoy en un momento vital y ahora estoy terminando varios proyectos que llevaba tiempo desarrollando. Me retiré hace cinco años y quería centrarme en esto», manifestó Puyol, que avanzó en exclusiva por dónde pasa su futuro.

«Se trata de un programa 'online' que se llama 'Fútbol y Valores' diseñado para madres y padres para jugar al fútbol con ellos. Éste es sólo uno de los proyectos, pero hay muchos más. Tengo esto en mente y no era el momento de volver al Barça», añadió.