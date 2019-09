«Queremos dedicar la victoria a 'El Brujo' y también a Luis Enrique» Luis Rubiales, sentado en las escaleras del edificio de los vestuarios de Mareo. / DAMIÁN ARIENZA Luis Rubiales Presidente de la Federación «El fútbol español y la afición vamos a tratar de estar a la altura del homenaje. Asturias siempre responde», afirma el dirigente ANDRÉS MENÉNDEZ GIJÓN. Sábado, 7 septiembre 2019, 00:15

Luis Rubiales (Las Palmas, 1977) recorre de arriba abajo las instalaciones de Mareo. Coincidiendo con el entrenamiento de la Selección, atiende a EL COMERCIO en la víspera del España-Islas Feroe que rendirá homenaje a Quini.

-La Federación ha elegido Gijón para el enfrentamiento entre España e Islas Feroe.

-Mañana será un partido muy importante para todos: para la Federación, el fútbol español, el Sporting, su afición, para toda Asturias y por su puesto para toda la familia de Quini. Es una leyenda del fútbol español. Hace mucho tiempo di mi palabra que tendríamos que hacer este homenaje con 'El Brujo'. Lo de mañana no solo será importante por el partido. También por varios actos que se van a hacer alrededor, como el comienzo del Premio a los Valores Quini. Esperamos dedicarle la victoria a Quini y que toda Asturias se vuelque. Asturias siempre responde.

-La victoria sería el mejor homenaje posible.

-Claro. Por Quini, pero no solo por él... También por Luis Enrique. Ha sido una situación muy difícil para nosotros, espero que la gente de manera espontánea vaya a mostrarle su cariño. Luis es otro referente espectacular del fútbol asturiano. Honestamente, no quiero hablar de lo que ha ocurrido. Hace tiempo decidimos elegir un camino: el del respeto a la familia. Y creemos que la mejor muestra de respeto va a ser ese minuto de silencio en recuerdo de la pequeña Xana. Esta es la parte triste de todo. Un ejemplo de las bofetadas que sin avisar nos da la vida. Una pérdida irreparable. El fútbol y la afición de Asturias tenemos la oportunidad de estar a la altura. Vamos a tratar de hacer un gran partido por Quini. Y también por Luis Enrique y su familia.

-Se van a vivir momentos emocionantes.

-Estoy seguro que sí. Estuve aquí (en El Molinón) el día que se ofició la misa de 'El Brujo'. Todavía recuerdo ese silencio sepulcral y respetuosísimo. Solo se rompía para recordar aquella famosa frase de «ahora, ahora, ahora Quini ahora». Y se nos encogía el corazón a todos los que estábamos ahí.

-¿Qué ambiente espera?

-Hemos fijado los precios más populares desde que estoy al mando en la Federación. Lo hemos hecho con todo el cariño para dedicar el mejor homenaje posible a Luis Enrique y Quini.

-¿Conocía a Quini?

-Sí. Todavía recuerdo anécdotas con él. Era un tipo excepcional, cercano. Y después todavía he podido conocer mejor a su viuda Mari Nieves y a sus hijos. Son encantadores. Hemos tratado de devolverles todo el cariño. Hemos estado en permanente contacto con ellos para consensuar cada decisión en torno a Quini. Después se ha unido la otra fatalidad, terrible, inesperada, que ha sucedido. No nos habría gustado nunca tener que vivir el minuto de silencio del domingo, pero nos ha tocado que sea así. Pero, a veces, los astros se alinean... En este caso ha ocurrido así y Gijón y toda Asturias podrá mostrar su respeto y cariño a Luis Enrique. Asturias siempre responde.

-Luis Enrique no estará, pero su recuerdo estará presente.

-En el estadio habrá aficiones de más equipos, pero la gente del Sporting, de manera muy emotiva, va a estar con Luis Enrique.

-¿Ha hablado con él?

-No me siento muy cómodo hablando de este tema. Si él no ha hablado, no sé hasta que punto tengo que hablar yo. Luis sabe que siempre voy a estar a su disposición.