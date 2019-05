«No quería que me ocurriera en Vitoria lo mismo que en el Sporting», asegura Abelardo E. C. GIJÓN. Martes, 21 mayo 2019, 00:20

Abelardo cerró ayer su capítulo en el Deportivo Alavés. El técnico gijonés se despidió en la sala de prensa de Mendizorroza, acompañado de Alfonso Fernández de Troconiz, presidente de la entidad vitoriana y Sergio Fernández, director deportivo del club. Entre las explicaciones para poner punto final a su exitosa etapa se colaron reflexiones que hacían referencia a su pasado en el banquillo rojiblanco. «No iba a estar al 100%, ya me pasó en el Sporting», deslizó para justificar su negativa a negociar la oferta de renovación del Alavés. El exrojiblanco señalaba que tenía la decisión tomada desde hace bastante tiempo. «El Alavés ha hecho todo lo posible para que yo me quedase aquí, pero no quería que me ocurriera lo mismo. Aquella vez me equivoqué al renovar», afirmó.