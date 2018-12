«Quini despertaba en todos el cariño» Adrián, en el partido Oporto-Galatasaray de la Champions. / AFP «Esta temporada me he quedado desde el principio en el Oporto y poco a poco voy teniendo más minutos, más protagonismo» Adrián López Futbolista del Oporto DANI BUSTO GIJÓN. Miércoles, 19 diciembre 2018, 00:32

El fútbol portugués casi no da treguas en el calendario. Mucho menos en un club como el Oporto, que comanda en la Liga, continúa adelante en sus dos competiciones coperas y saca músculo en la Champions, una competición en la que Adrián López (San Martín de Teverga, 1988) ha vuelto a sonreír, tras disfrutar de minutos en las últimas semanas.

El delantero tevergano será galardonado mañana con el Trofeo Quini, que organiza la Federación de Peñas Sportinguistas y EL COMERCIO, al máximo goleador asturiano de la temporada 2017-2018 en Primera, gracias a sus nueve tantos anotados con la camiseta del Deportivo. Se trata de un premio con el que revalida el que ya logró en la campaña 2015-2016, también en Primera, y que compartió con Saúl Berjón, ambos con cuatro dianas cada uno.

-Esta edición de los Trofeo Quini será emotiva y significativa porque será la primera sin 'El Brujo'.

«Estuve como espectador en el último derbi entre el Oviedo y el Sporting y disfruté mucho allí»

-Sí, será emotivo para todo el mundo porque Quini no estará con nosotros. La gente lo recordará con ese cariño que todo el mundo del fútbol le ha tenido siempre. 'El Brujo' despertaba ese cariño en cualquier aficionado y es una pena que ya no esté.

-¿Qué recuerdos tiene de 'El Brujo'?

-Tenía buen trato con él, de cuando yo iba a jugar a El Molinón. Siempre tuvo un trato hacia mí muy bueno, muy cariñoso. Siempre me venía a saludar, siempre me daba un abrazo. Es de agradecer que una figura del calibre de Quini, como jugador que era y persona que ha sido, fuese de esa manera con todo el mundo. Recuerdo que, una vez, ¡él me pidió una camiseta! Después del partido se la di con mucho orgullo.

-¿Qué supone para usted el premio?

-Siempre es bueno recibir un galardón de este tipo por marcar goles. La verdad es que el año pasado, en este aspecto, fue bastante bueno. Es positivo estar ahí. Siempre es especial. Y un trofeo con el nombre de Quini lo hace todavía más especial. Siento orgullo de recibirlo.

-Anotó nueve goles con el Deportivo el curso pasado, pero tal vez le quede el sabor amargo de no haber podido salvar la categoría.

-Sí, sin duda fue una pena. Intentamos salir de esa situación, pero es complicado cuando te metes ahí abajo. El equipo mejoró, sobre todo en el último tercio de Liga, pero llevábamos una desventaja grande y no nos dio para poder salvarnos. Fue una pena. Ojalá vuelva a subir a Primera el Dépor, que está ahí arriba en la clasificación haciéndolo muy bien.

-¿Qué tal avanza su segunda etapa en el Oporto?

-Estoy contento. Este año me he quedado aquí. El míster y el cuerpo técnico han querido que hiciese la pretemporada, de manera normal, con ellos. Eso es algo que otros años atrás no había pasado. Por un motivo o por otro, nunca estaba aquí. Pero este año ha sido así. Estamos haciendo una buena temporada. Cada vez voy teniendo más minutos y estoy preparado para aprovechar lo que toque.

-Tras dos temporadas en las que se fue cedido al Villarreal, primero, y al Deportivo, después, ¿este puede ser el año de su asentamiento en el club portugués?

-En ese aspecto, está siendo el mejor año -desde que fichó por el Oporto-. La primera temporada, con Lopetegui, sufrí una lesión grave que no me dejó jugar más durante todo el año. Y las demás temporadas siempre estuve cedido. Esta vez me he quedado desde el inicio, poco a poco voy teniendo más minutos, más protagonismo, y la verdad es que estoy contento. Esperemos que siga así, ayudando al equipo cuando me toque. La cosa va muy bien. Estamos primeros en Liga, en las dos Copas -Allianz Cup y Taça de Portugal- y en la Champions conseguimos sumar 16 de 18 puntos en la fase de grupos.

-Ha comenzado a tener más presencia en la Liga y también se le ha visto disfrutando de la Champions.

-Poder jugar la Champions siempre es algo muy bueno. Es la competición de clubes más prestigiosa y es importante estar ahí. Igualmente, en la Liga también estoy empezando a tener más minutos. De momento va la cosa bien. Hay que seguir igual.

-¿Ha quedado olvidado el calvario de las lesiones?

-Sí. La lesión que tuve el primer año me mantuvo mucho tiempo parado. Me recuperé en el Villarreal, después de un año entero sin poder jugar, y, desde la temporada pasada, en el Deportivo, fue cuando pude volver a realizar una pretemporada completa y ya pude tener continuidad durante toda una campaña en un equipo. Desde el año pasado me he vuelto a encontrar muy bien y, en el aspecto físico y de lesiones, me encuentro aún mejor.

-Usted se formó en las categorías inferiores del Real Oviedo, con el que llegó a debutar en una época complicada. ¿Cómo ve en la actualidad al conjunto azul?

-Soy del Oviedo desde pequeño y siempre estoy pendiente. El último derbi me coincidió bien de fechas y pude ir a verlo. Disfruté mucho allí. Veo que están ahí, en una zona intermedia. Parece que necesitan conseguir algunas victorias consecutivas. Es lo que le falta al Oviedo para meterse en puestos de arriba y espero que pueda conseguirlo.

-¿Queda fuelle en Adrián López para lograr más Trofeo Quini en el futuro?

-(Hace una breve pausa). Pues, ojalá. Ojalá que sí. Ahora me estoy encontrando muy bien otra vez. Hay que seguir trabajando, entrenándose bien, y la verdad es que en ese aspecto estoy contento. Me siento muy bien y hay que seguir.