El día que Quini quiso «echar una mano» al eterno rival Vili, con una bufanda del Real Oviedo. / HUGO ÁLVAREZ Vili rememora cuando el 'Brujo' compró acciones del Real Oviedo para ayudar en la ampliación de capital de un club que se jugaba su supervivencia RAMÓN JULIO GARCÍA OVIEDO. Jueves, 15 noviembre 2018, 00:20

La rivalidad no es una barrera para la amistad. De eso Quini sabía un montón. Este será el 'primer' derbi sin el 'Brujo', fallecido el pasado mes de febrero. Bien lo sabe Vili, cuya relación traspasó la rivalidad de los colores. El que fuera capitán azul y delegado echará de menos las bromas de un personaje inolvidable que, según las palabra de Vili, «deja un vacío difícil de llenar».

Evilisasio Sánchez, Vili no olvidará a alguien con quien mantuvo una relación, primero como compañeros de profesión, luego institucional, y finalmente personal, ya que eran buenos amigos. «Era un fenómeno. Pasas toda la vida en el deporte y todos me preguntaban por él, hablábamos mucho y teníamos una relación muy buena».

La mejor forma de entender la personalidad y calidad de Quini como persona es contar lo que ocurrió en 2012, cuando el Oviedo afrontaba una ampliación de capital decisiva para sobrevivir. Vili no olvida como el 'brujo' estuvo al lado del club azul en aquellos momentos difíciles. Lo que oficialmente se recuerda como un intercambio de lotería de Navidad entre ambos clubes, también fue el día en que Quini compró acciones del Real Oviedo para ayudar a evitar que desapareciera el eterno rival.

«Lo de menos es cuantas acciones compró y a nombre de quién. Lo importante es cómo apoyó al Oviedo» «Nunca faltaban las bromas con él. Era muy buena gente»

«Cuando me dijo que iba a venir le comenté que había mucha gente y no se iba a poner a la cola, pero él me respondió que no le importaba», relata Vili. Así hizo el exdelantero en la tarde del 12 de noviembre, en la que tras el intercambio de las participaciones de lotería de los dos clubes, Quini «compró acciones». «Lo de menos es cuantas y a nombre de quién, ya que lo más importante fue el apoyo que le brindó al club en un momento tan delicado», rememora. La anécdota que no muchos conocen define a las claras como era 'el Brujo' cuando se trataba de ayudar.

La proximidad del derbi sirve de excusa a Vili para repasar aquellos momentos únicos que disfrutó al lado de Quini. «Era socarrón y nunca faltaban las bromas con él y con otros muchos, pero después del partido seguíamos siendo amigos y compartiendo buenos momentos, por eso nunca le olvidaré».

Ahora, alejado del mundo del fútbol y de la vorágine de semanas como la presente en la previa del derbi, Vili asegura que vive «muy tranquilo», pero también las disfruta con un gusanillo que nunca se pierde. «La gente por la calle te lo recuerda todos los días durante la semana». Pone como ejemplo que ayer mismo un aficionado le dijo por la calle. «Prepárate que igual que el sábado igual tienes que jugar», bromeó. Eso es algo que al exlateral izquierdo y ex delegado azul le gusta porque «significa que la gente se acuerda de uno».

En el terreno de juego no tuvo la oportunidad de disputar muchos encuentros de rivalidad: «En mi época de jugador por desgracia el Sporting estaba por encima de nosotros, alguno jugué. También disputábamos el Trofeo Principado en el que el orgullo de ganar era mucho por parte de los dos equipos».

Los mejores recuerdos de los partidos de rivalidad son de su etapa como delegado del equipo carbayón. «En aquellos años, -profundiza- con Jabo Irureta en el banquillo, no perdimos ninguno, y también con Antic, Tabárez, Vázquez, Aragonés nos fue bien. La verdad que tuve la suerte de tener los mejores entrenadores que había en España y parte del extranjero entonces», repasa con cierta nostalgia.

Las cosas han cambiado en los últimos años en el fútbol patrio y por tanto en el regional. Para Vili hay situaciones que influyen en ello como la ausencia de más asturianos en ambas plantillas. Pablo Pérez, recuerda, es el único jugador nacido en el Principado que fue titular. «A los que no son de aquí inculcarles esa rivalidad cuesta un poco más», afirma.

El exdelegado del conjunto ovetense echa de menos las bromas de antaño en la previa de los partidos de rivalidad que había antes. «Aquello era un derbi y para mí resultaba bonito», añade.