Quique González inflige la primera derrota a un Granada muy conservador EFE LA CORUÑA. Martes, 25 septiembre 2018, 00:18

Dos goles de Quique González, uno de penalti, dieron a su equipo, el Deportivo, una merecida victoria (2-1) ante un Granada conservador, que encajó su primera derrota esta temporada.

En su segundo partido de la temporada como local, el Deportivo repitió el guión de su debut ante el Sporting. Asumió totalmente la iniciativa del juego y aprovechó un error de Álex Martínez, que acabó en pena máxima, para desequilibrar el choque a falta de veinte minutos y cerrarlo poco después, aunque Montoro logró darle emoción en el añadido.

El Deportivo no dejó de el rol de protagonista y se encontró con un penalti a favor en una jugada de pifias, la de Quique González en el momento de rematar un pase desde la izquierda y, sobre todo, la de Álex Martínez, al que se le fue largo un control en el área y derribó a David Simón. El '7' blanquiazul engañó a Rui Silva y los locales se adelantaron. Al Granada no le quedó más remedio que soltar amarras y el Deportivo, que se replegó, lo agradeció para sentenciar el partido con otro tanto de su delantero, que esta vez aprovechó con la zurda un pase de Edu Expósito. El gol de Montoro llegó tarde.