Rafa Felgueroso, el central que se estrenó como portero: «El equipo me ayudó y no pasé ningún apuro» Rafa Felgueroso saca de portería. / JONÁS PRAVIA El jugador gijonés se estrenó como guardamenta dejando su portería a cero en el Praviano-L'Entregu SANTY MENOR AVILÉS Martes, 15 octubre 2019, 01:16

El fútbol escribe cada fin de semana historias curiosas y una de ellas tuvo lugar en Santa Catalina, donde el polivalente jugador gijonés, Rafa Felgueroso, se tuvo que enfundar los guantes y actuar como portero en la victoria de su equipo, el Praviano, frente a L'Entregu (3-0). Todo se empezó a fraguar el fin de semana anterior, cuando el meta titular, Buru, fue sancionado. Los problemas aumentaron el lunes, pues Emilio, el otro portero del equipo, anunció no sólo que el sábado no iba a estar disponible al examinarse en Ávila de la oposición a Policía Nacional, sino que dejaba el equipo al no sentirse a gusto.

Teniendo en cuenta las circunstancias, el Praviano recurrió al Real Oviedo para intentar encontrar un portero y entró en escena el mexicano Julio José González, a prueba con el Vetusta. Sin embargo, y aunque el club esperó hasta el mismo domingo por el tránsfer, no llegó a tiempo. «En la plantilla teníamos la incertidumbre, pero ningún jugador de campo entrenó como portero y yo me enteré de la posibilidad una hora y media antes del partido», desvela Rafa Felgueroso.

«Se reunieron conmigo directivos del club y el cuerpo técnico y me consultaron la posibilidad y, aunque yo nunca había jugado un partido oficial como portero, había que ayudar al equipo y dije que sí», explica. Tomada la decisión, «en el calentamiento recibí muchos consejos del entrenador de porteros y de los dos porteros del equipo, Buru y Julio José, que me dejó sus guantes y después del partido me los regaló, en un gran gesto», detalla.

Por fortuna, durante los noventa minutos no tuvo mucho trabajo. «Tengo que agradecer al cuerpo técnico y a mis compañeros que me protegieron mucho y me dieron mucha tranquilidad, tanto desd el plantemiento como durante el partido. Apenas recibí algunos tiros lejanos y en los córners preferí no salir, al no verlo claro». Curiosidades del fútbol, fue la primera vez que el Praviano dejó su portería a cero esta temporada. Sin embargo, Rafa prefiere no repetir: «mi sitio está en el campo», sonríe.