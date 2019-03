El Rayo Villalegre quiere hacer historia Foto de equipo del último partido de Liga en casa. / MARIETA El equipo avilesino lucha por primera vez desde su refundación por hacerse un hueco en los puestos de 'play off' de ascenso a Primera Regional SANTY MENOR AVILÉS. Viernes, 15 marzo 2019, 00:27

El Rayo Villalegre quiere escribir una nueva e ilusionante página en su historia. El histórico club de principios del siglo pasado, refundado por los incombustibles Satur y Luis hace seis años, está viviendo, de la mano del técnico Pedro Guitián, una temporada inolvidable pase lo que pase al final.

A falta de cinco jornadas, el conjunto blanquinegro, acostumbrado a deambular sin pena ni gloria por la zona baja de la última categoría del fútbol, se encuentra a tan solo un punto del 'play off' de ascenso, una posibilidad que en pretemporada nadie hubiese imaginado y que nunca antes ha ocurrido.

«Le doy todo el mérito a los jugadores, que están muy comprometidos», explica Pedro Guitián, técnico luanquín que regresó al club a finales de la pasada temporada después de un breve periplo por el Marino de Cudillero y el Navarro juvenil, clubes en los que se ha fijado para reforzar al Rayo este curso.

«No es fácil venir a jugar aquí. Quedan muy pocos campos de arena y los jugadores prefieren sintético. En la comarca de Avilés hay varios equipos en Primera y fue complicado armar el equipo en verano, pero la gente que me dio el 'sí' lo hizo con todas las consecuencias y estoy encantado con la plantilla», sostiene el entrenador.

Guitián recuerda que «cuando empezamos tan mal la temporada, con tres derrotas seguidas, vi que los jugadores sabían que podían dar más y estaban concienciados para ello. No las merecimos y justo después llegó una racha increíble de victorias que nos metió arriba, donde seguimos a falta de cinco jornadas».

Aunque «desde la directiva me dicen que la temporada ya está hecha, cosa que es cierta, llegados a este punto vamos a pelear hasta el final por jugar el 'play off'. No somos los que más calidad tenemos, pero sí un equipo muy competitivo que lucha todos los balones y los jugadores merecen al menos el tercer puesto».

Ahora mismo está a un punto y lo ocupa el Estudiantes, «a quien recibiremos en La Luz en el último partido de Liga. Es difícil, pero dependemos de nosotros mismos y si ganamos los cinco partidos jugaremos la promoción», sonríe. El primer escollo no será nada fácil, pues el domingo, a las 12 en La Toba, habrá derbi frente al Versalles.