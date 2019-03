FÚTBOL BASE El Real Avilés cadete recupera su lugar histórico El equipo cadete del Real Avilés hace piña, con Carlos Menéndez a la izquierda. / OMAR ANTUÑA El equipo dirigido por Carlos Menéndez es tercero en Primera División por detrás de Sporting y Oviedo SANTY MENOR AVILÉS. Jueves, 7 marzo 2019, 00:12

La escuela de fútbol de La Toba sigue dando alegrías a pesar de la maltrecha situación que vive el primer equipo del Real Avilés, luchando por la permanencia en Tercera División. Además del juvenil, que lucha por ascender a División de Honor, uno de los equipos que mejor temporada está cuajando es el cadete, que, después de veintidós partidos disputados, le ha arrebatado al TSK Roces la tercera posición en Primera División, lo que le coloca un paso por detrás de los trasatlánticos Sporting y Real Oviedo.

Ese lugar de privilegio, el tercer cajón del podio regional, fue algo habitual en los años dorados de la prolífica cantera avilesina, pero hoy día es noticia, con el joven entrenador Carlos Menéndez como principal artífice del éxito. No en vano, a sus 27 años está protagonizando una meteórica carrera en los banquillos, aupando a un equipo cuyo objetivo no era otro que mantenerse con comodidad en la categoría a competir con las mejores escuelas de Asturias.

«La verdad es que en agosto era difícil de imaginar llegar a ser terceros. Como la mayoría de equipos de la categoría, tenemos muchos jugadores de segundo año y gente que venía haciendo bien las cosas, pero competir con equipos como Roces, Oviedo o Sporting son palabras mayores», reconoce el entrenador, que inició su periplo en la banda en 2015, después de colgar los guantes de forma prematura tras militar en Real Avilés B, Lealtad, Muros, Langreo y Universidad de Oviedo.

Tras un primer año en el infantil del Avilés Deportivo, Carlos dio el salto al Real Avilés, donde ha ganado mucho peso en estas tres temporadas. «Primero estuve en el infantil y esta es mi segunda temporada en el cadete. El año pasado fuimos séptimos y ahora he recuperado a la generación que tuve en infantiles y estoy encantado con ellos». Aunque a los técnicos no les gusta individualizar, el preparador desvela que «el central Hugo del Río, el extremo y capitán Diego González y el central o lateral derecho Cernuda fueron convocados para varios entrenamientos de la selección asturiana, aunque ninguno acudió a la fase final». Algo extraño teniendo en cuenta la gran temporada del equipo, pero «esas decisiones no me competen a mí», asume.

Lo que sí compete a Carlos es la organización del campus del club, un cargo que demuestra la confianza ciega que el director de la escuela, Ulpiano Cervero, tiene en él. «Estoy muy a gusto en la escuela, donde creo que se está trabajando bien, como demuestran los resultados y sobre todo el progreso de los jugadores. Si algo bueno tiene que el primer equipo esté así es que jugadores como Santa, que ya es capitán, demuestren que la escuela de La Toba sigue sacando buenos jugadores y que pueden rendir bien en el primer equipo. Cuando yo estaba en el filial, dar el salto era casi imposible», recuerda.

De cara al futuro, a Carlos le encantaría llegar a ser entrenador profesional, pero tiene claro que los técnicos «sólo podemos pensar en preparar los entrenamientos y en el próximo partido. Todo lo demás es incierto y puede cambiar de un día para otro». Desde el club lo ven como el futuro entrenador del juvenil, pero eso tendrá que esperar, pues Nacho Azpiazu es otro peso pesado de la escuela y su temporada con el Liga Nacional está siendo de matrícula de honor. La cantera de La Toba funciona a pesar de todo.