«Hay jugadores con cualidades para llegar al primer equipo»

Roberto Aguirre (Langreo, 1968) acaba de certificar el regreso del Oviedo Vetusta a Segunda RFEF, a falta de cuatro partidos para el final ... de la Liga y hace repaso de la temporada.

–El jueves pasado se cumplió un año de su llegada al banquillo del Vetusta ¿se imaginaba algo cómo lo vivido?

–Pues no, tampoco soy de los que cuando entra en un proyecto mira a largo tiempo. Miro mucho la inmediatez, no miro más que cómo ir preparando el día a día, cómo afrontar las semanas, la competición. Lo que he vivido esta temporada se sale un poco de la normalidad.

–Era su segunda experiencia al frente de un filial ¿cómo la ha vivido?

–Muy preparado para adaptarme, para entender todas las variables a las que estás expuesto como entrenador. Para manejar con naturalidad todas las herramientas que tienes que manejar para hacer bien tu trabajo.

–Ganar 26 de 30 partidos no es sencillo en ninguna categoría ¿cómo se consigue que el equipo no baje la concentración?

–Son un grupo que tiene una naturaleza con mucha carga de energía. Van siempre al 100%. No sólo en los partidos, en el día a día, en los entrenamientos. Es un grupo que mete el turbo para entrenar y ahí lo mantienen. Tienen esa naturaleza que hace que el día a día siempre estén entrenando a su máxima intensidad, dando el mayor nivel que tienen en cada entrenamiento. Además, con mucha hambre de ganar, son un grupo muy ganador. No dudamos en ningún momento, incluso yendo con esa diferencia, de que el equipo pudiera dejarse ir.

–En un filial siempre se dice que prima la formación a los resultados ¿cuánta evolución ha visto en sus jugadores?

–En los filiales el proceso de formación es algo natural por la edad. En este caso, son todos chicos sub 23, sólo por edad va a haber una parte de formación natural porque están en proceso de crecimiento. Es verdad que hoy en día los filiales todos buscan competir y ganar, todos quieren estar en categorías más altas. Trabajamos todas las semanas a nivel individual con jugadores desde todos los aspectos para mejorarles. Buscábamos continuamente de cada jugador situaciones a mejorar. Desde la primera entrevista a la segunda veíamos cómo había jugadores que ganaban registros, lo fuimos notando porque lo fuimos cuantificando.

–Varios jugadores estuvieron en dinámica de trabajo con el primer equipo ¿les ve con opciones de quedarse en el corto plazo?

–Hay jugadores que tienen condición y cualidades para llegar al primer equipo, pero a veces no se trata sólo de la condición o las cualidades, son muchas circunstancias las que rodean a un jugador o a ese momento para que pueda estar en el primer equipo. Desde la 3ª RFEF a la Segunda División hay una distancia importante, aunque el hecho de estar en dinámica del primer equipo siempre está a favor de los jugadores.

–¿Con la base actual es suficiente para competir en Segunda RFEF?

–Suficiente sí, lo que pasa es que yo entiendo que a veces el suficiente en Segunda RFEF puede ser peligroso porque es una categoría muy complicada, sobre todo por el porcentaje de equipos, que son 6 de 18, que están implicados en los puestos de descenso. Es muy difícil ponerte entre los primeros y mantenerte ahí, porque luego hay más igualdad. A veces tocas un poco esos puestos de abajo y normalmente a los chicos jóvenes cuando estás en posiciones de abajo les resulta más complicado. Creo que convendría poder mejorar alguna posición o buscar perfiles diferentes para intentar también entrar con fuerza en la nueva categoría.

–Usted conoció muy bien la antigua Segunda B ¿cómo ve el cambio de los últimos años?

–A mí me gustaba mucho el formato de los cuatro grupos de Segunda B. Es verdad que es donde tengo prácticamente toda la trayectoria. Estabas en bronce y tenías esas expectativas siempre de que estás cercano a la Segunda División. A mí no me gustan mucho los grupos de 18 equipos, creo que pierde regularidad. Me gustan más de 20 equipos. Lo que menos me gustó de la segunda red es el número de equipos.

–¿Qué significa en el proceso formativo poder estar en esa categoría?

–Dentro del proceso de formación están esos escalones. En la medida que el fútbol estaba creciendo, les vas poniendo retos más desafiantes. Va a haber una mayor exigencia y, lógicamente, quien responda bien a esa exigencia va a tener un punto de crecimiento mayor desde el punto de vista personal.

–¿Cómo vivió los días al frente del primer equipo?

–Con mucha responsabilidad porque al final quieres que salgan bien las sesiones, quieres que salga todo perfecto, que los jugadores salgan bien del entrenamiento, lo haces con ese punto de sensaciones diferentes, de emoción y sobre todo con ese punto de tensión, de responsabilidad que supone el tener que estar con el primer equipo esos dos días. La verdad que lo disfruté porque al final es lo que nos gusta, fue un momento diferente, especial, emocionante y que me queda para el recuerdo.