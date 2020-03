Sal de Rellán continúa como presidente del Avilés Stadium José Manuel Sal de Rellán. / MARIETA Su candidatura resultó elegida de forma automática al no haber alternativas y afronta otros cuatro años «con responsabilidad» SANTY MENOR avilés. Miércoles, 18 marzo 2020, 00:10

El segundo proceso electoral de la historia del Avilés Stadium se cerró con la continuidad de José Manuel Sal de Rellán como presidente de una junta directiva blanquiazul que mantiene sus caras. No hubo alternativas y el dirigente avilesino se mantiene en el cargo «porque después de trabajar duro durante cinco años sería una pena que esto se quedase aquí».

Rellán siente más «responsabilidad» que «alegría» y tiene claro que «me hubiese gustado que alguien más se hubiera presentado, que surgiera el debate. Estamos contentos con la gente que acude a las asambleas pero es cierto que nadie de fuera de la directiva ha dado el paso y la gente del club me animó a seguir. Al fin y al cabo, creo que las cosas no están yendo mal».

A nivel deportivo, el reelegido presidente asume que el final de temporada está en el aire por la crisis del coronavirus. «Estamos a la espera de lo que decida la Federación Asturiana a instancias de la Española. No sabemos nada oficial. La hipótesis que menos me gusta es la que hemos escuchado de terminar la temporada más allá del 30 de junio, pues nuestros jugadores no son profesionales, estudian y trabajan y pienso que se merecen disfrutar de vacaciones».

«Habría estado bien otra candidatura y que hubiera más debate, pero los socios confían en nuestro trabajo»

Al igual que el resto del país, Rellán se encuentra confinado en su casa con su familia y se comunica con la junta directiva, el cuerpo técnico y los jugadores a través del teléfono. «Es lo que toca. Ves cosas por la tele e incluso por la calle al lado de tu casa que no te gustan, hay que tener responsabilidad y quedarnos en casa porque esto es mucho más serio de lo que pensábamos en un principio».

En «tensa espera» por conocer el cierre de una temporada en la que el Avilés Stadium está luchando por el ascenso a Tercera División, Rellán estará acompañado en su junta directiva por el vicepresidente José Fernando Díaz Rañón, el secretario Juan Carlos González, el tesorero Pablo González y los vocales Borja Iglesias, María Antonia Martínez, Jesús Ángel Fernández, Iñaki Panera, José Ángel Panizo, José Lago, Marcos López, José Ignacio López, Eduardo García, Tomás Belzunces y José Joaquín Pérez.

De cara al futuro y una vez se normalice la situación, Rellán insiste en que el futuro del club pasará por «el apoyo que tengamos de los socios. Con 1.000 socios podríamos pensar en Segunda B. Con los actuales, Tercera sería un buen lugar».